Decreto fiscale | Mattarella ha firmato | ora va all’esame del Parlamento

Decreto fiscale - Mattarella ha firmato il testo : Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il Decreto fiscale. Lo si apprende al Quirinale. In precedenza la legge aveva avuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato nella tarda serata di lunedì. L'articolo Decreto fiscale, Mattarella ha firmato il testo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il governo non esclude di mettere la fiducia sul Decreto fiscale : Quando fu presa la decisione di non portare avanti un decreto omnibus, soprattutto per venire incontro ai suggerimenti del Quirinale, e di dividere il decreto semplificazione da quello fiscale, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Fraccaro, ne parlò con i leghisti. Nell'incontro - riferiscono fonti parlamentari della maggioranza - non si escluse affatto la strada della fiducia, considerata la necessità di ...

Decreto fiscale - subito 819 milioni di tagli ai ministeri : Oltre 800 milioni di tagli ai ministeri da realizzare subito, nel 2018, per compensare gli effetti delle misure del Decreto fiscale. Li prevede la versione quasi definitiva del provvedimento, messa a ...

