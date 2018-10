De Laurentiis | «Gli striscioni contro me? Guardatevi Report»

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : 100 milioni per colpi da Genoa - Torino e Cagliari [FOTO - NOMI e DETTAGLI] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

San Paolo - verso l'intesa con De Laurentiis : oggi l'ok in consiglio : C'è chi dice che domenica 28 potrebbe essere quella della pace tra Comune e SSC Napoli anche se non è Pasqua. Quel giorno gli azzurri affronteranno la Roma al San Paolo e nella tribuna autorità ...

Sarri - l’avvocato : “De Laurentiis sbaglia a parlare di soldi. Sarri ama Napoli” : Intervistato ai microfoni di “Calciomercato24.com”, l’avvocato Fabio Giotti, legale di Maurizio Sarri che ha curato la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico toscano al Napoli: “Sono stati anni bellissimi, poi il resto deve venire in secondo piano. Tutta Napoli ricorda Maurizio con affetto, a tutta la città partenopea oggi fa piacere se Sarri […] L'articolo Sarri, l’avvocato: “De ...

Napoli - De Laurentiis : “Juve? Vinca il migliore” : “Sono scaramantico, non parlo della Juve. Dico solo andiamo li’ tranquilli, sereni, ed esprimiamo il nostro Calcio intelligente. Mi aspetto una partita ben giocata da entrambe le squadre e Vinca il migliore”. Aurelio de Laurentiis si rifugia nella scaramanzia quando gli si chiede cosa si aspetta dal big match di domani Juventus-Napoli. “Dite che la formazione e’ un rebus? E meno male – risponde il patron ...

De Laurentiis : 'Juventus? Non parlo - vinca il migliore' : NAPOLI - ' Sono scaramantico, non parlo della Juve. Dico solo 'andiamo lì tranquilli, sereni, ed esprimiamo il nostro calcio intelligente'. Mi aspetto una partita ben giocata da entrambe le squadre e ...

Juventus-Napoli - De Laurentiis scaramantico : 'Vinca il migliore' : NAPOLI - 'Sono scaramantico, non parlo della Juve. Dico solo andiamo lì tranquilli, sereni, ed esprimiamo il nostro calcio intelligente. Mi aspetto una partita ben giocata da entrambe le squadre e ...

Gaia De Laurentiis : «A volte è meglio non perdonare» : Venezia 75, Gaia De LaurentiisVenezia 75, Gaia De LaurentiisVenezia 75, Gaia De LaurentiisVenezia 75, Gaia De LaurentiisVenezia 75, Gaia De LaurentiisC’è una parola dentro cui la violenza più nera, quella sessuale verso i bambini, si consuma in famiglia. Ed è «ambiguità». Quella per cui un padre, uno zio, un amico di casa dice al minore che l’amore, il loro amore passa anche per «quei gesti lì», per richieste e sguardi che invero non ...

Napoli - Sarri contro De Laurentiis / "Al Chelsea sono felice ma con gli azzurri..." : Napoli, Sarri attacca De Laurentiis: “Ho appreso di Ancelotti alla tv, Higuain via per colpa del Presidente”. L'intervista del tecnico del Chelsea ai microfoni de Il Mattino(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:27:00 GMT)

De Laurentiis difende il suo Napoli e si scusa con i ‘tifosi di bocca buona’ : la stoccata post Sampdoria è tagliente : De Laurentiis chiede scusa ai tifosi del Napoli dopo il pesante ko contro la Sampdoria: le parole del presidente del club partenopeo Caos in casa Napoli: dopo la sconfitta per 3-0 a Marassi contro la Sampdoria il Presidente De Laurentiis ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla situazione del club partenopeo, chiedendo scusa a tutti i tifosi: “ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento, di conoscenza, ...

De Laurentiis difende il suo Napoli e si scusa con i ‘tifosi di bocca buona’ : la stoccata post Sampdoria è tagliente : De Laurentiis chiede scusa ai tifosi del Napoli dopo il pesante ko contro la Sampdoria: le parole del presidente del club partenopeo Caos in casa Napoli: dopo la sconfitta per 3-0 a Marassi contro la Sampdoria il Presidente De Laurentiis ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla situazione del club partenopeo, chiedendo scusa a tutti i tifosi: “ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento, di conoscenza, ...

De Laurentiis «assolve» Ancelotti «Sono sereno - gli occorre tempo» : «Ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento, di conoscenza, d'ambientamento di un allenatore che manca dall'Italia da parecchi anni. Ancelotti ha nel suo...

Napoli - Sarri risponde a De Laurentiis : “parla così perchè gli manco…” : Nelle ultime ore botta e risposta tra Maurizio Sarri ed il presidente De Laurentiis, prima le dichiarazioni del numero uno azzurro, poi la risposta dell’allenatore del Chelsea: “De Laurentiis parla molto di me perché gli manco. Lui, per adesso, non mi manca. È vero, non abbiamo vinto nulla a Napoli, ma abbiamo stabilito il record di punti del club a quota 91 e ci siamo qualificati due volte in Champions. Penso che Napoli e il ...

Napoli - De Laurentiis ancora contro Sarri : “gli ho dato tutto - non ha vinto niente” : Il Napoli si prepara per la seconda giornata del campionato di Serie A, di fronte il Milan di Gennaro Gattuso. Nel frattempo il presidente De Laurentiis punzecchia l’ex allenatore Maurizio Sarri nel corso di una intervista a ‘L’Equipe’: “Della scorsa stagione resta sì il piacere di aver giocato molto bene ma poi resta anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri noi abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto nulla negli ...

'Sindaco - venga in curva B' : l'invito degli Ultras dopo la polemica con De Laurentiis : Circola in rete un volantino firmato dagli Ultras della curva B che recita: 'In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan saremmo lieti di ospitare nel nostro amato settore il primo cittadino ...