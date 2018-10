Davos del deserto | che cos' è e perché la si sta boicottando

Riad : apre Davos del Deserto - assente MbS : 10.31 Si è aperto a Riad il vertice internazionale Future Investment Initiative, noto anche come la " Davos del Deserto ", caratterizzato da un'ondata di rinunce di partecipanti e media internazionali, dopo l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non è stato presente all'apertura del forum, che durerà fino a giovedì. La conferenza è stata inaugurata dall'intervento di Yasir O. ...

Per il caso Kashaoggi MbS rischia di perdere il trono - Davos del deserto sempre più vicina al flop : Quelle sedie vuote sono più di una sentenza di tribunale: sono il segno di una crisi internazionale che può rappresentare l'inizio della fine del regno Saud o comunque di un forte ridimensionamento del ruolo dell'erede al trono , il principe Mohammed bin Salman. La ' Davos del deserto ', organizzata dall'erede al trono , il principe Mohammed bin Salman bin Salman per attrarre investimenti, rischia sempre più il flop . L'ultima ...

Caso Kashoggi - i big della finanza disertano la « Davos saudita» : L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Jamie Dimon, Ceo di JPMorgan, la più grande banca d'affari americana. Ma è probabile che presto altri nomi illustri della finanza e dell'economia internazionale annunceranno di non voler più partecipare al Future

Morte Kashoggi : Usa e Gb verso il no alla ' Davos del deserto' : Washington e Londra sarebbero pronte a boicottare il summit dei giganti della finanza e dell'economia in programma a Riad dal 23 ottobre -

La vendetta di Khashoggi. Crolla la Borsa di Riad - Usa e Gb verso il no alla Davos del deserto : La vendetta di Jamal Khashoggi. Sotto forma di un crollo. Quello registrato d alla Borsa di Riad : -5,6%, cancellati tutti i guadagni acquisiti nel 2018. Ma lo strascico di un delitto che ha un'eco internazionale vastissima non è destinarsi a fermarsi così.A pesare sul tracollo sono i segnali che giungono da Washington. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che potrebbe esserci l'Arabia Saudita dietro la ...

La morte di Khashoggi è una macchia su Riad. Molte imprese disertano la "Davos del deserto" : La "pistola fumante" è di quelle che colpiscono al cuore. E svelano una verità scomoda per i regnanti sauditi. Una probabile svolta sul caso di Jamal Khashoggi, 59 anni, reporter saudita in autoesilio in Turchia e collaboratore del Washington Post, scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato saudita di Istanbul. Il Governo turco ha fatto sapere a funzionari statunitensi di essere in possesso di registrazioni audio e ...