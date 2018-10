«Dalla Regione promesse mancate per sede primo soccorso e Pet Aulla»

Maltempo : Dalla Regione Sicilia i primi 6 milioni ai Comuni alluvionati : Sei milioni di euro destinati dalla Regione Sicilia a favore delle Province e dei Comuni che hanno subito pesanti danni dall’alluvione di questi ultimi giorni. Sono i primi provvedimenti decisi dal governo regionale, convocato d’urgenza questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans dal presidente Nello Musumeci, allargato ai dirigenti della Protezione civile, dell’Ambiente, della Programmazione, del Bilancio e della Struttura ...

Rischio sismico scuole Ragusa : finanziamenti Dalla Regione : Serviranno a valutare il Rischio sismico negli edifici scolastici dell'ex provincia di Ragusa più a Rischio i progetti finanziati dalla Regione

Euro 4 - il centrodestra : 'Dimissioni di Gazzolo'. Il Pd dice no : 'Dalla Regione scelte di buonsenso' : La risposta del Pd di Piacenza nelle parole di Silvio Bisotti Passare da una questione politica relativa al Piano dell'Aria con le nuove misure approvate ieri a Bologna, ad un attacco personale, come ...

M5S - condannato a un anno per abuso d'ufficio. Si ritira Dalla corsa il candidato alla Regione Sardegna : Con oltre il 42 per cento dei consensi, nel 2014 Mario Puddu era il sindaco del M5S più apprezzato d'Italia. Oggi l'ex primo cittadino di Assemini, attuale coordinatore del Movimento e candidato ...

Decreto Genova - Dalla Regione Abruzzo forte opposizione contro scippo soldi Masterplan : L'Aquila - Parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, amministratori e cittadini abruzzesi hanno risposto all'invito rivolto nei giorni scorsi dal Presidente della Regione, Giovanni Lolli, rendendo gremita, questa mattina, la sala Auditorium di Palazzo Silone, per manifestare la loro attenzione su quello che è ormai conosciuto come il caso "Masterplan Abruzzo – messa in sicurezza A24 e A25". All'ordine del giorno ...

Maltempo Sardegna : Dalla Regione 180mila euro per le esercitazioni della Protezione Civile : La Giunta regionale della Sardegna ha finanziato con 180mila euro lo svolgimento di esercitazioni di Protezione Civile sul rischio di tipo idraulico e idrogeologico al fine di testare l’efficienza operativa delle azioni previste nei Piani di Protezione Civile comunale o intercomunale. Possono fare richiesta di ammissione al contributo le Unioni di comuni e i comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative su scala reale sul rischio ...

Dalla Regione Lazio 499mila euro per i migranti transitanti. E il Baobab è tra gli assegnatari : Quasi cinquecentomila euro assegnati Dalla Regione Lazio per finanziare due progetti volti a costruire "reti per l"inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio". Peccato che a beneficiarne, assieme ad altre associazioni, ci sia anche Baobab Experience, l"organizzazione di volontari che gestisce la tendopoli abusiva che offre riparo a circa 350 stranieri a ridosso della Stazione Tiburtina. La stessa dove la scorsa settimana una ...

Montalto di Castro - Dalla Regione un contributo per gli eventi a Vulci : «Con questo contributo regionale " dichiara l'assessore alla cultura Silvia Nardi " abbiamo avuto la possibilità di promuovere il territorio attraverso una serie di spettacoli che si sono svolti all'...

Superstrada Pedemontana. Zanoni : 'Dalla Corte dei Conti nuova doccia fredda per Zaia Co. - ma la Regione continua a non rispondere' : ... dottor Antonio Mezzera, datata 5 ottobre e indirizzata a un folto gruppo di destinatari: presidenza del Consiglio, ministeri dei Trasporti, Economia e finanza, Cultura, Ambiente e ancora Anas, Anac, ...

Biondi Fuori Dalla Regione - per il Sindaco dell'Aquila Salta la Candidatura : L'Aquila - Salta lo scacchiere politico abruzzese e il primo silurato eccellente è proprio Pierluigi Biondi Sindaco a sorpresa del capoluogo aquilano che dopo aver avanzato (non direttamente) la sua Candidatura alla Presidenza della Regione vede l'indisponibilità, soprattutto di Forza Italia a recepirla e, onde evitare il fuoco amico, resta in comune. L'Abruzzo che, secondo i ben informati, spettava a Fratelli ...

Finanziamenti Sfom : per il CdA - in mancanza di certezze Dalla Regione - l'attività rimane sospesa : Martedì 2 ottobre, il CdA della Fondazione Viglino per la cultura musicale ha incontrato l'assessore alla cultura, Paolo Sammaritani, per fare il punto sulla situazione economica dell'ente che, al ...