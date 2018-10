Dal gol nel derby ai rapporti di vicinato - Melissa Satta su Icardi : “non ci passiamo lo zucchero” : Melissa Satta ha parlato ai microfoni di ‘Tiki Taka’ del suo rapporto di vicinato con Mauro Icardi e della vittoria dell’Inter nel derby di Milano Da ex Wags rossonera Melissa Satta sarà rimasta male del gol al 92° di Icardi nel derby di Milano. La bellissima moglie di Kevin Prince Boateng ha detto la sua opinione sulla partita vinta in extremis dai nerazzurri e sui suoi rapporti di vicinato con Wanda Nara e il marito ...

Mistero o spiegazione scientifica? Cosa c’è dietro all’iceberg a forma di perfetto rettangolo pubblicato Dalla NASA? : Ha una forma perfettamente rettangolare, quasi come se fosse stata tagliata con precisione da mano umana. Ma è tutto frutto dell’opera della natura. L’enorme isola di ghiaccio formatasi al largo dell’Antartide, fotografata da alcuni ricercatori della NASA durante la missione scientifica chiamata Operation IceBridge, si è formata in maniera del tutto naturale. Confrontata con quella di altri iceberg la sua sagoma sembra davvero ...

Decreto dignità - nuove regole sui contratti a termine : al via Dal 1° novembre : Dal 1° novembre prossimo assunzioni proroghe e rinnovi di contratti a termine saranno soggetti alle nuove disposizioni del Decreto dignità, dal limite massimo di durata pari a 24 mesi fino alla reintroduzione delle causali. Circostanza che pone aziende e professionisti a dover valutare attentamente sia i rapporti in essere che quelli in previsione di essere avviati. Vediamo nel dettaglio come comportarsi. Tutte le novità sul Decreto ...

Golf – AnDalucia Valderrama Masters : splendida vittoria di Garcia - terzo successo consecutivo : Eurotour: a Valderrama vince sempre Garcia, terzo titolo di fila. Edoardo Molinari al 22° posto, in retrovia Nno Bertasio. Torneo ridotto a 54 buche Sergio Garcia ha vinto con 201 (68 64 69, -12) colpi l’Andalucia Valderrama Masters (European Tour) disputato sul percorso del Real Club Valderrama (par 71) a Sotogrande sulla Costa del Sol spagnola, ridotto da 72 a 54 buche e concluso di lunedì a causa dei ritardi dovuti al maltempo. In buona ...

Discovery annuncia GOLFTV - Dal 1 Gennaio 2019 servizio streaming dedicato al Golf : Discovery e PGA TOUR presentano GolfTV, l’esclusivo brand che unirà la community dei fan del Golf di tutto il mondo. GolfTV è il nuovo servizio di video streaming live e on-demand, che verrà lanciato in tutto il mondo - al difuori degli Stati Uniti - a partire dal primo Gennaio 2019. GolfTV sarà la destinazione unica per accedere alla più ampia scelta di contenuti del mondo del Golf. Grazie ad un ...

Golf - European Tour 2018 : a Sergio Garcia il travagliato AnDalucia Valderrama Masters. Bene Edoardo Molinari - meno Bertasio : Cinque giorni per tre giri: si è conclusa così, questa mattina, la travagliatissima edizione 2018 dell’Andalucia Valderrama Masters. Il torneo, organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia, è stato fortemente condizionato dal maltempo, che ha prima forzato la cancellazione del quarto giro e poi costretto a finire il terzo, diventato a quel punto l’ultimo, in uno strano lunedì d’ottobre. Il vincitore è risultato essere il ...

Golf – VII Rocco Forte Trophy - appuntamento Dall’1 al 4 novembre per l’evento sponsorizzato Buccellati : Anche quest’anno il marchio Buccellati, main sponsor, si ripromette di offrire alle 32 squadre partecipanti una due giorni di gara intensa La maison di alta gioielleria Buccellati e il mondo del Golf si incontrano nuovamente per una kermesse senza uguali. La partnership, giunta alla settima edizione con il mondo del green sa sempre rinnovarsi e stupire richiamando in Sicilia, nella splendida cornice del Verdura Golf&Resort, a Sciacca, ...

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Dalla politica di Mimmo Lucano al cinema di Valeria Golino : Nuova puntata per Che TEMPO che fa: nel salotto domenicale di Fabio Fazio ci sono ospiti e temi di rilevanza nazionale. E poco importa che si tratti di politica o spettacolo.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 07:02:00 GMT)

Golf - AnDalucia Valderrama Masters – Maltempo protagonista : torneo accorciato a 54 buche - si finisce lunedì : L’Andalucia Valderrama Masters accorciato da 72 a 54 buche a causa del mal tempo, le continue interruzioni per pioggia e fulmini costringono gli organizzatori a far concludere l’evento di lunedì. Garcia ancora leader Maltempo protagonista nell’Andalucia Valderrama Masters (European Tour) in svolgimento sul percorso del Real Club Valderrama (par 71) a Sotogrande sulla Costa del Sol spagnola. Le continue sospensioni per pioggia e ...

Golf - European Tour 2018 : l’AnDalucia Valderrama Masters finirà domani mattina per pioggia. Davanti Garcia seguito da Westwood : Non c’è pace per l’Andalucia Valderrama Masters: nel torneo organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia continua a regnare sovrana l’acqua piovana, che alle ore 13:49 ha interrotto a metà l’ultimo giro di tutti i Golfisti impegnati, che dovranno perciò tornare sul par 71 di Sotogrande domani mattina dalle ore 9:10. Si tratta della seconda anomalia di questo torneo, dopo che la prima si è materializzata nella necessità ...

RICCARDO SCAMARCIO/ Al cinema con il film Euforia diretto Dalla ex Valeria Golino (Che tempo che fa) : RICCARDO SCAMARCIO ritorna al cinema con Euforia, nelle sale il prossimo 25 ottobre grazie alla regia di Valeria Golino. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:07:00 GMT)

Golf – AnDalucia Valderrama Masters : lo spagnolo Garcia in vetta - venticinquesimi E. Molinari e Bertasio : Dopo il secondo giro dell’Andalucia Valderrama Masters, lo spagnolo Garcia guida il gruppo con gli italiani lontani dalla vetta Lo spagnolo Sergio Garcia, campione in carica, è in vetta con 132 (68 64, -10) colpi all’Andalucia Valderrama Masters, torneo dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande sulla Costa del Sol spagnola. Il maltempo ha ancora costretto a delle interruzioni e ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia vola in testa all’AnDalucia Valderrama Masters accorciato a tre giri. Fuori Paratore e Manassero : Non ci sarà il quarto giro all’Andalucia Valderrama Masters: a causa del maltempo che ha sconvolto tutta la programmazione del torneo a suon di ritardi, il direttore dello stesso José Maria Zamora ha annunciato che si terminerà dopo 54 buche (e dunque dopo tre giri) anziché dopo le tradizionali 72. In conseguenza di ciò, oggi si è semplicemente completata (non prima di uno scroscio di pioggia) la parte rimanente del secondo giro. Si è così ...

Golf - PGA Tour 2019 : classifica rivoluzionata Dal terzo round. Brooks Koepka guida la CJ Cup @ Nine Bridges : La tappa settimanale del PGA Tour entra nel vivo della sua fase decisiva. La CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari) è giunta al termine di un terzo round che ha letteralmente rivoluzionato i piani alti della leaderboard. Sul percorso par 72 del Golf Course Nine Bridges di Jeju Island (Corea del Sud) Brooks Koepka si prende la vetta con margine approfittando di una giornata no di coloro che occupavano le posizioni nobili della ...