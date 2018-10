Da Pomeriggio 5 al Grande Fratello | tutti cercano una seconda possibilità

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 22 ottobre : Roger Garth pronto a parlare del Grande Fratello Vip? : Barbara d'Urso ancora gongola per quello che è successo ieri nella gara degli ascolti e oggi torna alla conduzione di Pomeriggio 5 tra Grande Fratello Vip e cronaca(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la Marchesa smascherata a Pomeriggio 5 : 'Figlia di un tranviere' : Continua ad infiammarsi la polemica sulla Marchesa D'Aragona, protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 3 in onda su Canale 5. In molti hanno messo in discussione il suo titolo nobiliare, tra cui la contessa Patrizia De Blanck, la quale lunedì scorso è addirittura entrata nella casa di Cinecittà per mettere in chiaro la situazione. Tra le due donne c'è stato un durissimo scontro che per poco non culminava in quello fisico ma il colpo di ...

Grande Fratello Vip - la verità sulla Marchesa D’Argona a Pomeriggio Cinque : “Ecco dove vive e di chi è figlia” : La verità sulla Marchesa d’Aragona, concorrente del Grande Fratello Vip 3. Terremoto a Pomeriggio Cinque durante l’ultima puntata: protagonista, suo malgrado, proprio l’attuale coinquilina del reality-show di Canale 5. Già ieri la donna è stata al centro dell’attenzione per un diverbio molto forte avuto con Patrizia Del Blanck. Quest’ultima, infatti, continua a sostenere che la Marchesa D’Aragona abbia ...

Pomeriggio 5/ La frecciatina ad Alfonso Signorini? Ecco i commenti dopo il Grande Fratello Vip : POMERIGGIO 5 ritorna oggi dopo il successo di ascolti di ieri ripartendo da quello che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip e dalla cronaca. Cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 9 ottobre : Lisa Fusco in studio per commentare il Grande Fratello Vip : Pomeriggio 5 ritorna oggi dopo il successo di ascolti di ieri ripartendo da quello che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip e dalla cronaca. Cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:18:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : «La Marchesa D'Aragona non è nobile - vendeva le creme». Le prove a Pomeriggio 5 : Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una Marchesa ? Nobiltà e misteri al Gfvip. Da quando è entrata nella casa più spiata d'Italia non si parla d'altro: Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 3 ottobre : il caso Crespi e il Grande Fratello Vip : Nuova puntata di Pomeriggio 5 per Barbara d'Urso che ancora una volta partirà dalla cronaca per poi andare in scena con una parte più leggera e con il Grande Fratello Vip(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:00:00 GMT)

LORY DEL SANTO AL GRANDE FRATELLO VIP/ Roberto Alessi a Pomeriggio 5 : "Deve avere tutta la nostra solidarietà" : LORY Del SANTO è entrata come concorrente nella casa del GRANDE FRATELLO Vip. Dopo la morte del figlio Loren la showgirl ha deciso di partecipare al reality per riprendere in mano la vita(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:13:00 GMT)

Lisa Fusco : "Enrico Silvestrin è omofobo"/ La sorella Anna la difende a Pomeriggio 5 (Grande Fratello Vip 3) : Lisa Fusco, la showgirl e ballerina di origini napoletane metterà sicuramente del brio nella nuova edizione del programma di Canale 5 grazie al suo carattere eccentrico (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:23:00 GMT)

La Vita Promessa batte la prima del Grande Fratello Vip 3 - male Rai 1 nel Pomeriggio : Nella giornata di lunedì 24 settembre 2018 abbiamo assistito al debutto su Canale 5 del Grande Fratello Vip 3, condotto ancora una volta da Ilary Blasi con la presenza di Alfonso Signorini. I concorrenti di questa edizione sono i seguenti: Jane Alexander, Maurizio Battista, la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, Elia Fongaro ex-velino di Striscia La Notizia, Lisa Fusco, Eleonora Giorgi, la meteorologa Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Benedetta ...

Grande Fratello 16 ci sarà : Barbara D'Urso lo conferma a Pomeriggio5 : Il Grande Fratello 16 ci sarà, ancora con Barbara D'Urso al timone. La conferma, che era comunque nell'aria (seppur non ancora ufficiale), è arrivata nel corso della prima puntata di stagione di Pomeriggio 5 (che qui seguiamo in diretta). Parlando di Matteo e Alessia della scorsa edizione del reality, la conduttrice ha avuto un lapsus: "Non ricordavo il numero dell'edizione: era la quindici. Scusatemi ma stiamo già lavorando alla ...