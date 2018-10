Cupra e-Racer - In pista con l' elettrica che punta all' ETCR

quattroruote

: RT @motorionline: #Cupra e-Racer apre la strada a un nuovo fronte del #motorsport elettrico [FOTO e VIDEO] - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Cupra e-Racer apre la strada a un nuovo fronte del #motorsport elettrico [FOTO e VIDEO] - motorionline : #Cupra e-Racer apre la strada a un nuovo fronte del #motorsport elettrico [FOTO e VIDEO] - moonshinerITA : RT @Motorsport_IT: #TCR | Nel 2020 partirà il campionato turismo elettrico #ETCR, la Cupra e-Racer è già il primo gioiellino -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Sì, quasi certamente questo è un assaggio di futuro. Nemmeno a lungo termine, visto che lae-di cui vi parliamo correrà davvero nel 2020, nel campionato. A questo punto, semmai, il "problema" sarà trovare dei rivali in grado di raccogliere la grande sfida intrapresa dal neo marchio spagnolo. Perché correre con l'elettrico significa aprire una nuova pagina nella storia del motorsport, ma pure accumulare una mole incredibile di dati e informazioni che, nella giusta misura, potrebbero tornare utili per mettere a punto vetture di produzione a batteria ad alte prestazioni. Tempo di test. Forse qualcuno di voi lo ricorderà, pochi mesi fa vi avevamo raccontato come è fatta la e-e quali sono le sue caratteristiche tecniche. Ebbene, oggi, dopo alcuni mesi di messa a punto e di studio della "materia", non solo siamo tornati a vederla, ma siamo pure ...