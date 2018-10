Crollo di Forza Italia | Toti | ' Temo che sia la sirena di uno tsunami'

Forza Italia - nervi tesi dopo il Crollo a Bolzano. Toti come Nanni Moretti : “Con questi dirigenti non vinceremo più” : Silvio Berlusconi ci ha messo pure la faccia, convinto da Michaela Biancofiore a prolungare le sue vacanze curative a Merano, ma non è bastato. In Provincia di Bolzano Forza Italia ha preso l’1,7%, il 3 nella città capoluogo dove la Lega ha sfondato arrivando quasi al 30 per cento. E in Trentino non è andata meglio: 2,8% all’interno di una coalizione di centrodestra dominata sempre dai salviniani. Numeri che fanno male e ...