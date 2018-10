Crolla una luminaria per la festa del Sacro Cuore nel Napoletano | nessun ferito

Nubifragio a Piazza Armerina : Crolla il muro di una casa : Il muro di una casa è crollato la notte scorsa a Piazza Armerina in provincia di Enna per un Nubifragio. Strade invase dal fango. Oggi scuole chiuse

Maltempo Sardegna : Crolla una abitazione ad Assemini - era vuota : Una porzione di una abitazione molta datata è crollata oggi pomeriggio in via Isonzo ad Assemini, nell’hinterland di Cagliari. All’interno non c’era nessuno. Il crollo è stato causato da infiltrazioni d’acqua provocate dalle forti piogge degli ultimi giorni. I vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona e quello che rimaneva dello stabile. L'articolo Maltempo Sardegna: crolla una ...

Maltempo - massima attenzione in Sardegna : è allerta rossa - ponti Crollati e allagamenti - è una situazione esplosiva [FOTO] : 1/12 ...

Esondazioni in Sardegna : Crolla un ponte su una statale. Allerta maltempo in Liguria : È crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, era già ceduto provocando una voragine che ha costretto la Polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ponte della Scafa.La forza dell'acqua, a seguito dell'esondazione del rio avvenuta questa mattina, ha inghiottito in queste ore quello che rimaneva ...

Forte terremoto ad Haiti - almeno 11 morti. Crollata una chiesa : È di undici morti e almeno 135 feriti il bilancio provvisorio della scossa di terremoto di magnitudo 5,9 Richter che ha colpito ieri sera alle 20,12 locali (le 2,12 italiane di oggi) il...

Prato - maxi incendio nella notte : distrutta ditta tessile al Macrolotto - Crollata una campata : Un devastante incendio si è sviluppato all'interno di una fabbrica tessile della zona industriale di Prato, la Fashion6 Srl nel complesso industriale Egea, nel cuore della notte. Ingenti i danni causati dai crolli, più di 1500 metri quadrati della struttura sono andati distrutti. Ancora da chiarire le cause.Continua a leggere

Terremoto ad Haiti - scossa magnitudo 5.9 : almeno 11 morti. Crollata una chiesa : Un Terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito Haiti nella zona nord-occidentale. Molti risultano i danni mentre sta crescendo di ora in ora il bilancio dei morti. ? #Haiti @MonitoreoPGR103...

Maltempo Calabria - morti una donna e il figlio di 7 anni a Lamezia. Disperso bimbo di 2. Crolla un ponte nel lametino : Due morti, un ponte Crollato sulla strada Provinciale 19 e uno “osservato speciale”, il torrente Cantagalli esondato. Alcune famiglie evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane, soprattutto la provincia di Catanzaro. E danni in tutte le province, con voli cancellati e strade statali e tratti ferroviari chiusi. Il Maltempo che da giovedì sera sta colpendo il Sud Italia ha messo in ginocchio la Calabria, ...

Maltempo - in Calabria morta una donna e i suoi figli. Crollato un ponte : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota. Ritrovati dopo qualche ora anche i corpi

Kobe Bryant e la palla in faccia di Matt Barnes : Crolla un mito! Una prospettiva diversa del video svela la verità : crolla un mito di tutti i fan NBA: un video regala un’altra prospettiva della provocazione di Matt Barnes a Kobe Bryant. La famosa ‘pallonata in faccia’ sarebbe solo frutto di una particolare angolazione La Mamba Mentality, la filosofia che ha permesso a Kobe Bryant di diventare una vera e propria stella del basket NBA, superando un ostcaolo e non indietreggiando davanti a niente. Nemmeno alle provocazioni degli ...

Scava tunnel nella sabbia ma la duna Crolla : 12enne boy scout muore soffocato : Il piccolo Gage Wilson era impegnato nello Scavare da solo un vero e proprio tunnel nella sabbia ma è stato travolto dal crollo del duna che lo soffocato. Inutili i successivi soccorsi degli istruttori del gruppo scout che non si sono accorti in tempo della sua assenza.Continua a leggere

Incendio in una palazzina di 3 piani : Crolla il tetto. Residenti in fuga : Un Incendio è divampato a Milano, sabato pomeriggio, intorno alle 18.30, in una palazzina di tre piani. Il rogo, in via Davanzati angolo via Candiani, nella periferia nord della città, è partito da un ...