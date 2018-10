Cristiano Ronaldo | nessuno come lui | secondo l' ex preparatore

Juventus - Cristiano Ronaldo e il suo orologio da due milioni di euro : Non è la prima volta che un campione dello sport sfoggia un oggetto così costoso: Rafael Nadal , addirittura, giocò una partita agli Australian Open con un orologlio da quasi un milioni di euro.

Cristiano Ronaldo in conferenza stampa con l'orologio da 2 milioni di euro : 424 diamanti per 15,25 carati sul braccio di un uomo "costato" 100 milioni di euro e che guadagna 30 milioni netti ogni anno. Tradotto: Cristiano Ronaldo si presenta in conferenza stampa prima di Manchester United - Juventus con un orologio dal valore di 2 milioni di euro. A realizzarlo è la Jacob & Co, azienda di cui il campione portoghese è ambasciatore dal 2013.Nell'incontro con i giornalisti, l'ex giocatore dei Reds ha ...

La difesa di Cristiano Ronaldo : «Io sono un esempio dentro e fuori dal campo» : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e social«Io sono un esempio dentro e fuori dal campo». Punto e a capo. È forte come un attacco la difesa di Cristiano Ronaldo che, per la prima volta, parla ufficialmente anche delle vicende extra calcistiche nella conferenza stampa a Manchester alla vigilia della partita di Champions League fra la sua squadra attuale, la ...

Cristiano Ronaldo strapagato e medici precari. Sono solo uno che non accetta il mercato? : Qualche giorno fa è stato eseguito un delicatissimo trapianto facciale all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Confesso di essermi commosso leggendo la cronaca, l’incredibile impegno di questi medici, gli anni di studi, la preparazione, i rischi del mestiere. Ventotto ore di intervento, l’impegno per ridare vita e speranza al paziente. Poi leggo che un giovane chirurgo dell’equipe, un quarantenne di Crotone, è costretto a lavorare senza un ...

Cristiano Ronaldo ritrova il Manchester United : la carriera di CR7 con i Red Devils : Il campione portoghese torna a Old Trafford, questa volta con la maglia della Juventus, per sfidare il 'suo' Manchester United, il club che anche grazie agli insegnamenti di Ferguson l'ha reso grande. ...

Manchester United-Juventus - le probabili formazioni : Cristiano Ronaldo sfida il suo passato : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà a partire da questa sera: infatti oggi, martedì 23, e domani, mercoledì 24 ottobre andranno in scena le partite della terza giornata. Oggi alle ore 21.00 ad aprire le danze sarà la Juventus, impegnata in casa del Manchester United. Cristiano Ronaldo sfiderà la squadra che lo ha visto consacrarsi, mentre Josè Mourinho tornerà a misurarsi col calcio italiano. Moduli speculari per le ...

Manchester United-Juventus - il gesto di Cristiano Ronaldo fa impazzire i tifosi [VIDEO] : Si avvicina la gara di Champions League tra Manchester United, un match tra due big a livello europeo e destinate ad essere protagoniste fino alla fine. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal pareggio nella gara contro il Genoa, passo falso a sorpresa. I bianconeri hanno intenzione di ottenere il pass per gli ottavi di finale, la Juventus alla ricerca di un risultato positivo. Partita speciale per l’ex della partita, ...

Cristiano Ronaldo : 'Nulla mi turba - la verità alla fine verrà fuori' : Non perde il sorriso e la gentilezza abituale Cristiano Ronaldo , chiamato a commentare l'accusa di stupro, per un episodio del 2009 a Las Vegas, dopo la denuncia presentata negli Usa da Kathryn ...

Cristiano Ronaldo torna sul caso del presunto stupro : “io sono un esempio!” : Cristiano Ronaldo ha parlato del ben noto caso Mayorga, relativo alle accuse di stupro da parte della donna nei confronti del calciatore della Juventus “Abbiamo rilasciato una dichiarazione un paio di settimane fa. Mi sento fiducioso nel lavoro dei miei avvocati, ho persone che si occupano di questi aspetti. Poi la verità verrà fuori“. L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, si esprime così sull’accusa di ...

Stupro Cristiano Ronaldo - il fratello dell’attaccante allo scoperto! : Stupro Cristiano Ronaldo – L’attaccante Cristiano Ronaldo continua ad essere grande protagonista con la maglia della Juventus, il portoghese è andato in gol nel pareggio contro il Genoa ed adesso si prepara ad affrontare in Champions League la sua ex squadra, il Manchester United. Ma continuano a pesare le voci sul presunto Stupro nei confronti di una donna, il fratello di Ct7 ha deciso di uscire allo scoperto. Hugo Aveiro ha ...