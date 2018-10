Costi riparazione schermo iPhone XR | una spesa non indifferente fuori garanzia

optimaitalia

(Di martedì 23 ottobre 2018) Siete sempre più certi che la scelta giusta siaXR? Bene, ma dovete anche essere consapevoli del fatto che, laddove vi scappasse di mano e cadesse in malo modo, il costo diper l'eventuale rottura del display ammonterebbe a 221.20 euro (a meno che non abbiate provveduto ad ttivare AppleCare+; in quel caso, le spese disarebbero di 29 euro, esattamente come per tutti gli altri melafonini in commercio).Vi ricordiamo cheXR dispone di uno'Liquid Retina' LCD IPS da 6.1 pollici, con risoluzione pari a 1792 x 828 pixel. In virtù della tecnologia adottata, le spese diappaiono nettamente inferiori rispetto a quelle richieste dai fratelli maggiori,XS e XS Max, rispettivamente fissate a 311.20 e 361.20 euro. Nel caso di8, 7, 6S e 6 Plus, iammontano a 171.20 euro, ed a 191.20 euro nel caso di8 Plus, 7 ...