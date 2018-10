Cos’è la fibrosi cistica | sintomi e cause

Cos’è la fibrosi cistica? : I futuri genitori hanno la possibilità di effettuare degli esami, come un test genetico, prima ancora del concepimento, per conoscere l’eventuale presenza di anomalie genetiche fetali e attuare eventuali accorgimenti per assicurare la salute del feto. Ci sono malattie genetiche, come la fibrosi cistica (FC), che possono essere trasmesse per via ereditaria ed è dunque importante conoscere se si è portatori di un gene mutato. La fibrosi cistica è ...