Cosa succede adesso che l’Europa ha bocciato la manovra economica italiana? : Non un fulmine a ciel sereno, ma come ogni fulmine che si rispetto colpisce duro. La Commissione europea ha bocciato la manovra di bilancio presentata dal governo italiano. Per l’Italia è la prima volta. La motivazione è chiara e ampiamente preannunciata: le misure previste dall’Italia non garantiscono il mantenimento delle regole comuni, concordate tra tutti i Paesi membri dell’Eurozona. Sono quelle misure che per Bruxelles sono necessarie e ...

Bruxelles boccia la manovra. Cosa succede ora? L'arma (spuntata) della procedura per deficit eccessivo : Cosa accade ora? Tempi lunghi ed esito quanto mai incerto. Come già largamente previsto, il collegio dei commissari dell'Ue ha bocciato il documento programmatico di bilancio presentato dal Governo Conte e inviato il 15 ottobre a Bruxelles. Con una decisione inedita, la Commissione Europea ha rigettato la manovra, chiedendo contestualmente all'Italia di presentare un nuovo documento programmatico entro tre settimane a partire da oggi. La ...

Manovra bocciata - Cosa succede se l'Italia va allo scontro con l'Europa? : Conte spiega che non esiste un piano B, Salvini e Di Maio escludono di cambiare la legge di bilancio. Ma le conseguenze...

Bruxelles ha bocciato la manovra. Cosa succede ora : Bruxelles non è stata convinta dalla risposta del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, alla lettera con la quale la Commissione Europea aveva contestato, lo scorso 18 ottobre, una 'deviazione senza precedenti' nella manovra del governo rispetto ai parametri del ...

Cosa succede adesso? Possibile apertura di una procedura per deficit eccessivo : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

La Ue boccia la manovra : «In 3 settimane nuova bozza». Lo spread a 314. Salvini : «Attaccano un popolo»|Cosa succede ora : La Commissione respinge il documento: «Una mossa senza precedenti». Dombrovskis: «Da manovra Italia danni per tutti». Salvini: «Bruxelles attacca un popolo». Il premier Conte: «Non esiste alcun piano B»»

Manovra 2019 - Cosa succede se l’Ue boccia l’Italia/ Ultime notizie - debito e spesa : Europa vs Governo Conte : Manovra Economica 2019: cosa succede se l'Ue boccia l'Italia, entro oggi la decisione della Commissione. Ultime notizie, Europa contro Governo Conte: Salvini-Di Maio, "andiamo avanti"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Manovra - così l'Ue prepara la stangata. Ecco Cosa succederà adesso : Ed è per questo che, pur ammettendo di sapere che l'impostazione della politica di bilancio è 'non in linea con le norme applicative del patto di stabilità e crescita', non intende fare passi ...

