Corruzione | comuni italiani “incapaci” di rilevarla | l’86% delle amministrazioni non ha

(Di martedì 23 ottobre 2018) Le strategie per prevenire laadottate daisono ancora troppo deboli, a iniziare dalla capacità di. Basti pensare che nel 2017, in 99sui 115 capoluoghi di Provincia (del totale) non è stato constatato nemmeno un caso dial proprio interno. Eppure la cronaca di tutti i giorni nel 2017 ci ha raccontato una storia molto diversa. È quanto emerge dallo studio ‘L’antinei’ curato da Civico97, Transparency International Italia e Riparte il futuro in vista della prossima Assemblea dell’Associazione Nazionaleche parte oggi a Rimini. Nell’analisi si valutano in primo luogo le relazioni dei Responsabili per la Prevenzione della(RPC) nei 115per il 2015, il 2016 e il 2017, nelle quali non c’è traccia di diversi casi che sono stati poi oggetto di indagine. Questo significa che ...