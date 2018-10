Controlli della polizia a Mantova e Curtatone

Giovani gambizzati - Controlli a tappeto della polizia : A seguito dei violenti agguati avvenuti in Valle Caudina e che hanno portato al ferimento di due Giovani, sono stati predisposti dei controlli straordinari nel territorio. In azione pattuglie della ...

terni - maxi Controlli dei carabinieri sulla E45 contro furti e corrieri della droga : terni " Vasta operazione di controllo da parte dei carabinieri che nel pomeriggio di venerdì 19 ottobre, supportati da un equipaggio del Nucleo Elicotteri CC di Roma Urbe, nonché da una unità cinofila ...

Controlli della Polizia contro lo spaccio di stupefacenti a Lamezia : Lamezia TERME , CATANZARO, - Personale del Commissariato P.S. di Lamezia Terme, nel corso di servizi di Polizia Giudiziaria relativi al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, si è recato ...

Milano - "Controlliamo la qualità dell'aria" : si fingono tecnici della regione e truffano un'anziana : Pensionata derubata di 1000 euro in contanti e gioielli, l'appello della Questura: "Fate attenzione"

Rischio sismico : Controlli a Palazzo Spadaro e al Cataudella di Scicli : Progetto Ismers, tecnici della Betontest al lavoro per monitorare lo stato di salute di Palazzo Spadaro e dell’ISS“Cataudella” di Scicli

Claviere - pm indagano su un altro sconfinamento : “Il 2 agosto Controlli della polizia francese in territorio italiano” : Non c’è stato soltanto lo sconfinamento del 13 ottobre, notato dagli agenti della Digos nella zona di Cesana. La procura di Torino indaga infatti su un altro episodio che risale al 2 agosto in cui le forze dell’ordine francesi hanno controllato in territorio italiano due cittadini residenti a Claviere, in provincia di Torino, a due chilometri dal confine. Un terzo episodio che arriva dopo quello di venerdì scorso – quando un ...

Saltano patenti sulla A26 - Controlli della Polstrada di Romagnano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Saltano patenti sulla A26, ...

Scoperti furbetti degli assegni sociali - raffica di Controlli della Finanza : Esenzioni non dovute dal ticket sanitario e tariffe agevolate senza averne diritto. In un caso frode per 39mila euro

Il disegno di legge prevede che il presidente del comitato eletto dagli abbonati potrà partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni del cda della società di calcio

Controlli STRAORDINARI DEI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA. TRE ARRESTI E NUMEROSE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA_ : I CARABINIERI DELLA Compagnia di Marsala, nel corso di tutto il FINE settimana, hanno rinforzato i servizi di controllo del territorio con l'impiego di NUMEROSE unità e mezzi, finalizzati alla ...

Controlli della Guardia di Finanza a B&B e case vacanze nel Brindisino : BRINDISI - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione, dell'abusivismo e del sommerso nel settore turistico-ricettivo, ha controllato ...

Giro di vite sulla criminalità nel quartiere della stazione. Al via i Controlli straordinari - : Hanno preso il via i servizi straordinari disposti dal Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia, nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, a seguito del grave episodio avvenuto la sera del 24 ...

A ottobre Controlli in rosa gratis - torna Carovana della prevenzione tumori : Ogni anno nel mondo si registrano oltre 1,6 milioni di nuovi casi, 50.000 dei quali solo nel nostro Paese. Ma quando un tumore del seno viene diagnosticato in fase precoce, ricordano gli specialisti, ...