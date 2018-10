: Conte:valuteremo merito osservazioni Ue - TelevideoRai101 : Conte:valuteremo merito osservazioni Ue - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS #Manovra bocciata da #UE, parla #Conte da #Mosca: Valuteremo le critiche UE e risponderemo. Ci confronteremo con i dati. - rmc_official : #RMCNEWS #Manovra bocciata da #UE, parla #Conte da #Mosca: Valuteremo le critiche UE e risponderemo. Ci confronteremo con i dati. -

nel" ledella Commissione Ue e "intendiamo proseguire nel dialogo" con Bruxelles,dice il premierda Mosca. E' una Manovra "meditata",quindi "dire oggi che la rivediamo non avrebbe senso. Il deficit al 2,4% al momento non si tocca". "Il parere critico era nell'aria", aggiunge."Ci presenteremo a Bruxelles tra 3 settimane per un dialogo franco, con gli organi deputati,ma anche con i singoli leader". "Sarei irresponsabile se non fossi preoccupato per lo spread,ma confido che dialogando possa scendere".(Di martedì 23 ottobre 2018)