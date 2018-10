Conte | senza senso rivedere la manovra

Manovra - lettera di richiamo della Ue : "Deviazioni Italia senza precedenti" | Conte : "Nessun muro contro muro" : La Commissione Ue, si legge nel testo, "continua a cercare un dialogo costruttivo con l'Italia" per raggiungere un accordo finale sulla Manovra, ma si aspetta una risposta alle perplessità sollevate entro "mezzogiorno di lunedì 22 ottobre".

Conte convoca il Consiglio dei ministri. La Lega : «Senza Salvini non ci andiamo». Lui : «Se serve ci sarò» : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto fiscale e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi in Cdm se non ci sarà Salvini». Poi il leader leghista ha precisato: «Se serve, ci sarò»...

Manovra - Ue?Conte : è smentito vi sia deviazione senza precedenti : Roma, 18 ott., askanews, - 'Forse loro si riferiscono al valore assoluto 1,5% ma noi già dovevamo partire da un riallineamento all'1,2%, più le clausole Iva 2%. Dal 2% al 2,4% è smentito che sia la ...

MANOVRA - LETTERA DELL'UE : "DEVIAZIONE SENZA PRECEDENTI”/ Ultime notizie - Conte replica “Non è vero” : MANOVRA, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:17:00 GMT)

Sabato nuovo Cdm sul Dl Fiscale Conte : si farà anche senza Salvini : Sabato mattina ci sarà una riunione del consiglio dei ministri e sul tavolo il decreto Fiscale. E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Conte alle Camere : in Ue a spiegare manovra - dialogo senza pregiudizi : Roma, 16 ott., askanews, - A Bruxelles a testa alta, convinti che l'appartenenza dell'Italia all'Ue sia 'irrinunciabile' ma anche che 'le politiche di austerity non siano più percorribili'. Dunque, ...

Conte : Governo orgoglioso - ora confronto con Ue senza pregiudizi : Roma, 16 ott., askanews, - "Andiamo a Bruxelles con una manovra di cui siamo orgogliosi e su cui avvieremo un dialogo confrontandoci senza pregiudizi, siamo convinti che le politiche di austerity non ...

Governo incontra le partecipate - Conte : “20 - 7 miliardi di investimenti in tre anni”. Salvini : “Senza Fornero migliaia di assunzioni” : “Abbiamo un piano di investimenti aggiuntivi, rispetto a quelli programmati, per il prossimo quinquennio: stiamo parlando di 15 miliardi in più, che potrebbero arrivare a 20 se riuscissimo a realizzare tutta la semplificazione burocratica e le riforme strutturali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti dopo la cabina di regia con le aziende controllate. “Stiamo parlando di 20,7 miliardi per il ...

Conte a 'Repubblica' : ho vinto la cattedra senza violare la legge : Roma, 8 ott., askanews, - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, scrive una lettera a Repubblica per replicare delle accuse sulla sua carriera ina campo giuridico e universitario. Il premier ...

Giuseppe Conte : “Concorso vinto senza violare la legge. Le accuse di conflitto d’interessi sono false e diffamatorie” : Il professor Guido Alpa non è il suo maestro. E il concorso dell’università di Caserta è stato vinto in modo lecito. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera a Repubblica, che aveva accusato il premier di un potenziale conflitto d’interessi. Tra i commissari d’esame del concorso vinto da Conte nel 2002 c’era Guido Alpa, noto civilista, con cui l’anno prima il futuro premier in qualità di avvocato ...

DEF - frenata deficit : Conte “2 - 1% nel 2020 - 1 - 8% nel 2021”/ Manovra - Salvini : “Quota 100 senza tetti” : Manovra Economica, Conte "deficit al 2,4% nel 2018-2019, 2,1% nel 2020": ultime notizie, vertice Governo con Tria. Modifica Def con riduzione debito, "16 miliardi per le riforme"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:20:00 GMT)

Conte : allo studio riduzione piano F35 e presenza Iraq-Afghanistan : "Questo governo non ha speso un solo euro per l'acquisto di nuovi F-35. Tutto quello che è stato fatto fino a ora è frutto delle decisioni di chi ci ha preceduto. Noi oggi stiamo valutando gli impatti occupazionali ed economici della riduzione del programma. Un ridimensionamento ci sarà sicuramente, con modalità e tempi che chiariremo in modo chiaro e preciso". E' quanto ha ...