Conte | Non c' è alcun piano B sulla manovra

L'Europa boccia la manovra italiana. Conte a Bloomberg : "Non giochiamo d'azzardo - l'impianto non cambia" : L'attesa bocciatura delL'Europa è arrivata. Il percorso italiano devia significativamente dalle regole comunitarie e quindi la bozza di legge di bilancio non può essere accettata. "Chiediamo di sottomettere di nuovo il documento programmatico di bilancio. È la prima volta che lo facciamo. È una mossa senza precedenti", ha detto una fonte comunitaria. Il nuovo documento dovrà essere inviato entro tre settimane a ...

Conte da avvocato del popolo ad avvocato del governo : "Non siamo una banda di scalmanati" : Dopo la prova della piazza dove il premier Conte si è inebriato della folla che lo chiamava "Giuseppe, Giuseppe" e lui ha risposto dicendo che "il popolo è il maggiore sostegno del governo", oggi "l'avvocato" di questo popolo si è trasformato nello scudo del governo contro le frecciate che arrivano da tutte le parti dell'Europa e dai mercati. Nell'incontro con i giornalisti stranieri alla stampa estera, il primo dall'inizio ...

Conte : “Non c’è nessuna possibilità di uscire dall’Euro ma è grave che qualche commissario Ue ci definisca xenofobo” : Sul caso della Diciotti “non è stata violata nessuna legge“, perché l’Italia non “ha lasciato una sola persona a morire in mare” e quando “qualche commissario europeo descrive l’Italia come xenofoba si assume una responsabilità grave“. Di più: “In Europa è facile dire è colpa dei populismi, ma è una spiegazione rischiosa perché vuol dire rinunciare a migliorare e a consentire al sogno europeo di ...

Ue - Conte ai giornalisti stranieri : “Read my lips - leggete le mie labbra. Non ci sarà Italexit - non usciamo dall’Euro” : “Read my lips: there is no way for Italexit, to get out from Europe or Eurozone“. Lo ha detto, parlando in inglese, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa estera. Conte premette di non capire le domande in tal senso e scandisce in inglese: “leggete le mie labbra: non c’è nessuna possibilità di ‘Italexit‘, di uscire dall’Europa o dall’Eurozona”, aggiunge. L'articolo ...

Conte replica alla Ue : «Sì al dialogo - ma la manovra non cambia». Tria : «Pronti al rientro se il Pil non salirà » : Ci avevano detto che nel fine settimana si preparava la tempesta perfetta - dice dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano - Credo che l'economia sia una scienza esatta contro il terrorismo e l'...

