Conte | andiamo avanti | ok deficit 2 4

Conte convoca il Consiglio dei ministri. La Lega : «Senza Salvini non ci andiamo». Lui : «Se serve ci sarò» : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto fiscale e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi in Cdm se non ci sarà Salvini». Poi il leader leghista ha precisato: «Se serve, ci sarò»...

