CONSIGLI DALLA CINA Lao Xi | Lega-M5s | il voto subito per dividersi

Dalla Coldiretti ai CONSIGLI sulla Rai la Isoardi diventa "ministra ombra" : Milano Su Rai e prodotti tipici italiani Elisa Isoardi può fornire consigli utili al compagno vicepremier. Salvini presenzia ai villaggi Coldiretti e appoggia le rimostranze degli agricoltori contro le fragole dell'Egitto, il riso birmano e le banane dell'Ecuador, la Isoardi fa altrettanto come presentatrice degli eventi della stessa associazione. A Cernobbio la coppia si è incrociata al Forum della Coldiretti appunto, lui come ministro ...

I 30 nutrienti CONSIGLIati dalla scienza per vivere a lungo in forma : Aiuta la salute dei nostri occhi e protegge contro acne e l'osteoporosi. Fondamentale per aiutare a prevenire alcuni tipi di tumore. Si trova soprattutto nella verdura arancione come le patate dolci e ...

Fifa - l’uruguaiano Valdez verrà rimosso dalla carica di membro del CONSIGLIo : A mettere in discussione Valdez, che si è dimesso dalla AUF il 31 luglio, è l’essere coinvolto in uno scandalo di presunta corruzione ed estorsione L’uruguaiano Wilmar Valdez, ex presidente della Federazione calcistica dell’Uruguay (AUF), verrà rimosso dalla carica di membro del Consiglio della Fifa, secondo quanto riporta la Dpa da fonti del Conmebol. Ci sarà un congresso straordinario dell’organizzazione ...

Lodi - CONSIGLIere leghista denuncia "Discriminata dalla Croce Rossa" : Lodi pare proprio essere l'epicentro di tutti gli scontri della politica italiana, in questi giorni. Dopo il caso della mensa scolastica ecco la denuncia di una consigliera comunale leghista: "Discriminata dalla Croce Rossa" Segui su affaritaliani.it

Verona - in CONSIGLIo comunale sì a una mozione contro l aborto - anche dalla capogruppo del Pd : Verona è ufficialmente contro l'aborto. Il consiglio comunale ha infatti approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione della Lega sottoscritta dal sindaco Federico Sboarina , ...

Il CONSIGLIo comunale di Verona approva una mozione contro l'aborto. Ok anche dalla capogruppo del Pd : Il Consiglio comunale di Verona ha approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona "città a favore della vita" e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto. Il testo prevede di inserire nell'assestamento di bilancio finanziamenti ad associazioni e progetti che operano nel territorio, promuovere il progetto regionale "Culla ...

Il CONSIGLIo d’amministrazione ha eletto Marcello Foa nuovo presidente della RAI : ora la nomina dovrà essere confermata dalla commissione di vigilanza parlamentare : Il consiglio di amministrazione della RAI ha eletto il giornalista Marcello Foa nuovo presidente. La nomina dovrà ora essere confermata dalla commissione di vigilanza parlamentare con un voto di almeno due terzi dei suoi componenti. Lo scorso agosto Foa era The post Il consiglio d’amministrazione ha eletto Marcello Foa nuovo presidente della RAI: ora la nomina dovrà essere confermata dalla commissione di vigilanza parlamentare appeared ...