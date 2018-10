Confermato lo Sweetener Tour di Ariana Grande | l’annuncio della popstar | “Presto le date

optimaitalia

(Di martedì 23 ottobre 2018) Lodici sarà: lanon ha rinunciato all'idea di presentare dal vivo i brani del suo ultimo album in studio e ha annunciato che lanée a supporto del disco è nei suoi programmi.La promozione di, rilasciato a fine agosto, ha subito un'inevitabile battuta d'arresto dopo il lutto per la morte di Mac Miller, l'ex compagnoposptar. Un dolore che si è aggiunto alla sindrome post-traumatica da stress di cui ancora soffre lain seguito all'attentato di Manchester ad un suo concerto e che l'ha portata ad allontanarsi dalle scene per un po'. Di recente al suo malessere si è aggiunta anche la rottura col fidanzato Pete Davidson, il comico del Saturday Night Live con cui avrebbe dovuto sposarsi nel 2019.Un periodo molto delicato per la posptar, che inevitabilmente ha avuto delle ricadute sulla gestione dell'era discografica di ...