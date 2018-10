Concorso DSGA | ecco la bozza del Bando con il programma d’esame

Concorso DSGA entro dicembre 2018 : come prepararsi : Il Concorso DSGA 2.004 posti deve essere indetto entro il 31 dicembre 2018 . C’è trepidante attesa sulla data e si è svolto un altro incontro tra Miur e sindacati. Ai facenti funzione, ovvero agli assistenti amministrativi incaricati del ruolo superiore di DSGA per almeno tre anni scolastici, sarà dedicato il 20-30 per cento dei posti totali, che sono 2.004. dopodiché, in un momento successivo, si potrebbe stabilire una procedura riservata al ...

Scuola - Concorso DSGA per 2004 posti : bando in arrivo : “Mi sto attivando per il nuovo bando di Concorso DSGA, i direttori dei servizi generali e amministrativi. Ho in mente tutto il quadro”. Con queste parole a luglio scorso il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ha preannunciato che entro il 2018, molto probabilmente tra settembre e ottobre, sarà indetto il bando di Concorso DSGA per 2004 posti. Vediamo cos’è nello specifico un DSGA, chi potrà partecipare al Concorso, come si svolgeranno le ...