Compra un pacco di riso al Lidl | dentro ci trova un topo morto

fanpage

: Compra un pacco di riso precotto: ci trova qualcosa di disgustoso (a dir poco) - Today_it : Compra un pacco di riso precotto: ci trova qualcosa di disgustoso (a dir poco) - matildesjt : @stefanoconti61 come sempre, altrimenti il pacco quotidiano chi se lo compra -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dopo la spiacevole scoperta un signore ha scritto un tweet pubblicando anche la foto della "sorpresa"ta nel suoto in uno dei negoziin Inghilterra: "Mi chiedo se potete farmi sapere come è finito questoal mio pacchetto di. Ora la mia casa puzza dicotto e mia moglie sta vomitando in maniera incontrollabile".