Compra riso precotto e ci trova dentro un topo morto

(Di martedì 23 ottobre 2018)unnel pacchetto die resta sconvolto. Vi capita spesso dire cibo già pronto al supermercato? Siamo sicuri che dopo aver letto ciò che è successo a Richard Leech non lo farete più. Beh, questo povero uomo era andato al supermercato perrsi da mangiare: per fare presto aveva optato per unindiano. Ha pensato: “Così non dovrò cucinare e mi sfamerò presto”. Ma la sorpresa per lui è stata atroce. L’uomo, una volta tornato a casa dal supermercato, ha scaldato il pacchetto diindianonel forno a microonde poi, dopo averlo messo nel piatto, si è accorto della tremenda “sorpresa”. Nel suoc’era un ingrediente indesiderato, vale a dire un. Potete immaginare lo choc di questo poveretto nel rirsi unnel piatto? Assurdo. L’episodio, avvenuto ieri in Inghilterra, è stato raccontato ...