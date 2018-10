Como | muore Angelica Angelinetta | la paladina della lotta alla fibrosi cistica

Blastingnews

: una testimonianza che rimane A Dongo muore #AngelicaAngelinetta: a 26 anni era la paladina della lotta contro la… - paoloigna1 : una testimonianza che rimane A Dongo muore #AngelicaAngelinetta: a 26 anni era la paladina della lotta contro la… - GiulivoGiovanni : RT @thexeon: «Vogliamo guarire»: ma la lotta di Angelica contro la fibrosi cistica è finita a 26 anni I geni, la diagnosi, le cure https… - thexeon : «Vogliamo guarire»: ma la lotta di Angelica contro la fibrosi cistica è finita a 26 anni I geni, la diagnosi, le… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Definiva la sua malattia una bestia. Una bestia che l'aveva fatta diventare fortissima e che l'ha circondata di tante persone che le volevano molto bene., conosciuta da tutti per essere laVIDEO, si è spenta il 21 ottobre scorso a Dongo, in provincia di. Aveva solo 26 anni. La, che 'accompagnava' la donna da anni, è infatti una delle malattie genetiche più diffuse al mondo. Ad oggi le cure per questo grave male sono dirette principalmente ai sintomi e alle complicazioni che derivano dal suo progresso. Argomento ben noto adche ha dedicato ogni minuto, ogni orasua esistenza,contro laorganizzava tante iniziative per sensibilizzare la gente La 26enne nel 2015 organizzò la prima Maratona, una corsa podistica non competitiva lunga 5 km, il cui ...