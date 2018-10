Commissione Ue | Orban appoggia la candidatura di Weber Budapest non riesce a fare

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Gli otto capi di Stato e di governo Popolari che siedono al Consiglio europeo sono tutti d’accordo: sarà il tedesco e attuale capogruppo Ppe, Manfred, l’uomo scelto come Spitzenkandidat per laeuropea. Dopo gli endorsement dei mesi scorsi da parte dei rappresentanti di Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Irlanda e Romania, nelle ultime ore è arrivato anche quello del primo ministro ungherese Viktor Orbán, il grande elefante nella cristalleria del Ppe che, oggi, sembra aver perso la personale sfida per forzare la drastica svolta a destra del più grande gruppo politico del Parlamento europeo. Ad annunciare l’appoggio del premier diè stato il suo ministro e capo di Gabinetto, Antal Rogán, che all’agenzia di Stato Mti ha dichiarato che, dopo aver ascoltato le volontà dei due candidati, il governo ungherese ha preferito sostenerein vista del ...