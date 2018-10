Come mai i cani mangiano l’erba?

Maltempo Sardegna - Balzarini : “Mai tante opere Come negli ultimi 5 anni” : “Mai come negli ultimi cinque anni sono stati fatti tanti investimenti pubblici per mitigare il rischio idrogeologico“. Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Edoardo Balzarini, intervenendo a “Il rischio idrogeologico in Sardegna: passato, presente e futuro”, convegno organizzato dall’Ordine Ingegneri di Cagliari a dieci anni dall’alluvione di Capoterra del 2008. “C’è ancora tanto ...

Pace fiscale - Come funziona dopo l’accordo Di Maio-Salvini : Manovra al via dopo il chiarimento e l’accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’intesa politica ricalca il contratto tra Lega e Cinquestelle. La «pacificazione fiscale» non cancella la punibilità per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio, ma neanche per gli altri reati tributari, come dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e Iva; niente «scudi», né l’opzione di far Pace col fisco a prezzi scontati per i ...

Sul palco della Leopolda - Bonolis a Renzi : “Di Maio e Salvini? Coppia di comici Come Totò e Peppino o Franco e Ciccio” Guarda il VIDEO : “Nella commedia all’italiana abbiamo avuto grandi coppie comiche come Totò e Peppino o Franco e Ciccio. Ora abbiamo Salvini e Di Maio. Anche loro hanno il tormentone, come le grandi coppie comiche: per loro... L'articolo Sul palco della Leopolda, Bonolis a Renzi: “Di Maio e Salvini? Coppia di comici come Totò e Peppino o Franco e Ciccio” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Marc Marquez ormai leggenda : è già il più forte di sempre? Nessuno Come lui a 25 anni : Il fuoriclasse di Cervera sta scrivendo, gara dopo gara, la storia di questo sport, issandosi a 25 anni tra le leggende del motomondiale.

Umberto Smaila - orgoglio italiano : Come spernacchia Moody's : ... Dolce e Gabbana, Ronaldo, il Sassicaia e Moody's ci declassa - ha scritto l'artista - L'India dove milioni di individui vivono tra escrementi di vacca ai limiti della sopravvivenza ha un'economia in ...

Ecco Come abilitare Smart Compose per Gmail su ogni smartphone Android (root) : La funzionalità Smart Compose per Gmail su tutti gli Smartphone Android? Ecco come fare ad attivare la nuova funzionalità di Google Pixel 3, a patto di aver sbloccato i permessi di root. L'articolo Ecco come abilitare Smart Compose per Gmail su ogni Smartphone Android (root) proviene da TuttoAndroid.

Bonolis : «Salvini e Di Maio Come Totò e Peppino». Minniti non corre per la segreteria : Maria Elena Boschi: «Con questo governo rischiamo la recessione, come italiana mi auguro di no, ma loro sono incompetenti e irresponsabili»

Raduno M5s - Di Maio accolto Come star : 23.00 "Qui nessuno si è montato la testa. Quando torno al mio paese (Pomigliano d'Arco, Ndr) e chiedono se mi devono chiamare ministro,la risposta è: sempre Luigi mi devi chiamare". Così Di Maio dalla kermesse del M5s a Roma. "Dopo tre ore di Consiglio dei ministri sono qui per assicurarvi che non ci sarà né scudo fiscale, né condono. Dei 20 punti del contratto di governo 10 sono nella manovra del popolo. Stiamo ricevendo attacchi assurdi,ma ...

Da Palazzo Chigi al Circo Massimo - Di Maio accolto dai suoi Come un generale di ritorno da una campagna. E con un gran sospiro di sollievo : Gli serviva uno scalpo da esibire per essere accolto dal popolo di Italia 5 Stelle come un generale che torna dal fronte e per fare il suo ingresso al Circo Massimo come un eroe portato su una biga. Luigi Di Maio, chiuso per ore a Palazzo Chigi e in un durissimo incontro con Matteo Salvini, è riuscito a rendere presentabile il condono. Così arriva qui, in questo immenso stadio romano, e resuscita la festa M5s, che fino a un attimo ...

Bonolis alla Leopolda con Renzi : 'Di Maio e Salvini - due comici Come Totò e Peppino' : Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Ogni suo punto di vista, persino sulla politica, rischia di far discutere. A maggior ragione se il palco da cui viene espresso è rappresentato da una manifestazione che si svolge a Firenze e che risponde al nome di Leopolda. Un evento legato a doppio filo alla figura di Matteo Renzi che, sul palco, ha avuto modo di confrontarsi con il popolare personaggio televisivo che non ha ...

Juventus - Allegri striglia la squadra : “Il pareggio era nell’aria ma fa bene. Usciti dalla partita Come mai negli ultimi 5 anni” : Al termine del clamoroso pareggio contro il Genoa, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la partita: “Siamo Usciti dalla partita dopo un buon inizio di secondo tempo. Loro sono stati bravi a non scoprirsi e poi su una disattenzione abbiamo preso il 2-0. Da queste partite passa lo scudetto e dobbiamo stare più attenti. Oggi era assolutamente da vincere, ma a un certo punto abbiamo pensato troppo a ...

Bonolis alla Leopolda con Renzi : 'Di Maio e Salvini - due comici Come Totò e Peppino' : Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Ogni suo punto di vista, persino sulla politica, rischia di far discutere. A maggior ragione se il palco da cui viene espresso è rappresentato da una manifestazione che si svolge a Firenze e che risponde al nome di "Leopolda". Un evento legato a doppio filo alla figura di Matteo Renzi che, sul palco, ha avuto modo di confrontarsi con il popolare personaggio televisivo che non ha ...

Bruno Vespa : 'Luigi Di Maio si comporta Come se il governo fosse un monocolore 5 Stelle' : come se il governo fosse 'robba', alla napoletana, sua. Di Di Maio e dei 5 Stelle . 'Un monocolore ', scrive Bruno Vespa nell'editoriale su Il Giorno . 'Denunciando lo scandalo del condono fiscale, l'...

Bonolis : «Salvini e Di Maio Come Totò e Peppino». Minniti non corre per la segreteria live : Maria Elena Boschi: «Con questo governo rischiamo la recessione, come italiana mi auguro di no, ma loro sono incompetenti e irresponsabili»