Come aiutare enti e associazioni con il cinque per mille

Tumori : le diete ricche di olio di pesce potrebbero aiutare a combattere il cancro al seno - ecco Come : Gli acidi grassi omega-3, come quelli contenuti nell’olio di pesce, potrebbero soffocare la crescita e la diffusione delle cellule del tumore al seno nei topi, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Clinical & Experimental Metastasis. Secondo l’autrice, Saraswoti Khadge dell’University of Nebraska Medical Centre, gli acidi grassi impedivano alle cellule tumorali di diffondersi ad altri organi. I ricercatori ipotizzano che questo ...

Come il digitale può aiutare il sistema ferroviario : Il sistema ferroviario inglese di oggi si basa sull’impostazione data dai fondatori vittoriani, così Come si vede dagli edifici storici delle stazioni, che risalgono a più di un secolo fa, fino ai biglietti di carta. Eppure, silenziosamente, lontano dalla vista dei più, il digitale sta rivoluzionando la rete ferroviaria del Regno Unito. Strumenti quali i sensori connessi, IoT o ancora l’analisi degli smart data permettono di ridurre ...

Come aiutare vostro figlio (con amore) a cambiare sesso : C'è uno step di civiltà che distingue Girl da precedenti illustri di giovanissimi transgender del cinema: Boys don't cry, Billy Elliot, Tomboy fra tutti. Per civiltà intendo la comprensione, l'appoggio incondizionato, l'affetto che circondano Lara, nata ragazzo, che a 15 anni affronta l'inaudito per diventare ballerina classica e donna.Se questo film del belga Lukas Dhont, in uscita da noi il 27 settembre, è diventato ...

Totti jr rinuncia al gol per aiutare l’avversario - poi spiega l’accaduto in inglese : “Mi importava di sapere Come stesse” : Cristiano Totti, figlio di Francesco, ha partecipato alla Madrid Football Cup con le giovanili della Roma. Durante un incontro, si è scontrato col portiere, che è rimasto a terra. Il giovane giocatore ha rinunciato al gol, poi è andato a sincerarsi delle condizioni dell’avversario. L’episodio è stato raccontato dallo stesso Totti, in inglese, a una giornalista: “Non mi importava di segnare ma delle condizioni del portiere. Gli ...

AquaX - ecco Come i big data satellitari possono aiutare l'acquacoltura marina : Un progetto per la salvaguardia dell'ecosistema marino creato per proteggere l'acquacoltura, anche economicamente: AquaX è tra i New Heroes di RedBull.com

Come la matematica può aiutare le baraccopoli : No strade, condutture dell’acqua, rete fognaria e servizi anche minimi di emergenza, Come ambulatori e ospedali. È questa la realtà delle baraccopoli, sempre in espansione in conseguenza al sovrappopolamento delle grandi città. Una proposta per il miglioramento delle loro condizioni arriva dal mondo della matematica e dell’informatica, per mano di un team di informatici al lavoro tra il Santa Fe Institute, l’Oak Ridge National ...

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Come aiutare il Governo a fare la scelta giusta : REVOCAre o non REVOCAre la CONCESSIONE data ad AUTOSTRADE per l'Italia dopo quello che è successo a Genova? UGO ARRIGO ci aiuta a capire Come prendere la decisione giusta