: Colle:equilibrio bilanci vale per tutti - TelevideoRai101 : Colle:equilibrio bilanci vale per tutti - putiferio22 : #22ottobre attacco di #Grillo ai poteri del Capo dello Stato questa nostra stremata costituzione garantisce istituz… - diariodigoverno : MANOVRA: I DUBBI DEL COLLE E DELL'UNIONE EUROPEA SULL'EQUILIBRIO DI BILANCIO. Nelle stanze che contano sul Colle s… -

"Iin, l'efficienza dei servizi,i diritti garantiti ai cittadini,la sinergia tra pubblico e privato,in modo che crescano le opportunità per, sono sfide a cui nessuna amministrazione può sottrarsi: il Comune e la Provincia come la Regione e lo Stato".E' il monito del Presidente Mattarella,intervenuto all'Assemblea Anci. Poi precisa: "La logica dell'dio non è quella di un astratto rigore".Serve scongiurare il "disordine della finanza pubblica" con "contraccolpi pesanti" specie per i più deboli.(Di martedì 23 ottobre 2018)