Col 5G il OnePlus 7 | debutto prioritario nei primi mesi del 2019?

OnePlus anticipa la presentazione del '6T'. Ma la Colpa - in realtà - è tutta di Apple : Il disastro commerciale sarebbe stato evidente : nessuna azienda al mondo si sarebbe mai sognata un confronto con Apple e, nel caso, avrebbe avuto ben poche attenzioni dalla stampa mondiale. Onde ...

OnePlus 6T sarà presentato il 29 Ottobre (non il 30) per Colpa di Apple : OnePlus teme Apple e sposta la presentazione di OnePlus 6T al 29 Ottobre. Presentazione OnePlus 6T: ci sarà il 29 Ottobre, non il 30 Anticipata la presentazione di OnePlus 6T per colpa di Apple Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia l’arrivo e la presentazione ufficiale di OnePlus 6T. Anche se ormai sappiamo praticamente tutto […]

OnePlus 6T sarà presentato il 29 Ottobre (non il 30) per Colpa di Apple : OnePlus teme Apple e sposta la presentazione di OnePlus 6T al 29 Ottobre. Presentazione OnePlus 6T: ci sarà il 29 Ottobre, non il 30 Anticipata la presentazione di OnePlus 6T per colpa di Apple Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia l’arrivo e la presentazione ufficiale di OnePlus 6T. Anche se ormai sappiamo praticamente tutto […]

Colpo di scena OnePlus 6T a rate con operatore mobile? Dove sarà possibile per ora : L'aspetto più interessante del OnePlus 6T in arrivo il prossimo 30 ottobre potrebbe non avere né natura hardware né software, ma piuttosto riguardare la sfera commerciale. Un'assoluta novità per la nuova ammiraglia sarà senz'altro quella legata alla strategia di vendita del device a rate con gli operatori mobili. Ma esattamente Dove? Meglio frenare subito gli entusiasmi dei potenziali acquirenti del OnePlus 6T italiani. Per il momento sembra ...

OnePlus 6 con Android 9.0 Pie è uno spettaColo - ecco le novità in video : Il nostro OnePlus 6 si è svegliato con una notifica importantissima, è arrivato Android 9.0 Pie. L'abbiamo installato ed è fantastico, guardate in video tutte le novità L'articolo OnePlus 6 con Android 9.0 Pie è uno spettacolo, ecco le novità in video proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5 e OnePlus 5T acColgono OxygenOS Open Beta 17 e 15 : OnePlus 5 e OnePlus 5T si aggiornano con rispettivamente OxygenOS Open Beta 17 e 15, che include diverse novità legate a fotocamera, giochi, UI e previsioni meteo. Scopriamo il changelog completo. L'articolo OnePlus 5 e OnePlus 5T accolgono OxygenOS Open Beta 17 e 15 proviene da TuttoAndroid.