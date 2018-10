Club To Club visto dal suo fondatore | intervista a Sergio Ricciardone

Al Clubino nasce "Lo Spettacoli dei Libri" : Arte - Cibo - Cinema - Musica e Teatro per raccontare la letteratura : "Lo Spettacolo dei Libri" è l'ultima idea del giornalista Roberto Conte , project manager del Festival della letteratura nel segno del Mito all'AnfiTeatro Campano, per raccontare la letteratura e la ...

Piacenza - la pericolosa moda delle risse su appuntamento via social in stile Fight Club - : Nella città emiliana 63 giovani sono stati identificati e 6 sono finiti in caserma dai carabinieri dopo che, per tre sabati di fila, hanno partecipato a risse su appuntamento nelle vie del centro. Il ...

Parma - la società torna nelle mani degli imprenditori emiliani : ‘Nuovo Inizio’ rileva il 60% del Club : La società ‘Nuovo Inizio’ ha rivelato di aver completato nella giornata di oggi il processo di ri-acquisizione della maggioranza di Parma Calcio 1913, di cui detiene attualmente il 60% Il controllo del Parma torna nelle mani degli imprenditori parmigiani che intendono innanzitutto garantire stabilità e certezze alla squadra, allo staff, ai collaboratori e ai tifosi. Nuovo Inizio, la società costituita dagli imprenditori ...

Gravina - rapporto Club-curve va ordinato : E' l'opinione del presidente della Figc, Gabriele Gravina all'uscita da Palazzo Chigi dove si è incontrato con il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti e quello del Coni, Giovanni Malagò. ...

Piacenza - risse in centro in stile “Fight Club” organizzate sui social tra ragazzi : il “pubblico” li incita. Le immagini : Due ragazzini che si prendono a pugni, come fossero su un ring, e intorno decine di persone che li incitano. È la nuova “moda” scoppiata nel centro di Piacenza e che secondo gli inquirenti andrebbe avanti da circa un mese. Alle risse partecipano giovanissimi, quasi sempre minorenni, e vengono organizzate sui social. Sarebbero dieci i ragazzi che rischiano la denuncia, mentre solo sabato scorso sono state identificate 63 persone. Il ...

Audi mette in moto il «Club To Club» : Audi Q2 Luce al buioAudi Q2 Luce al buioAudi Q2 Luce al buioAudi Q2 Luce al buioDal 1° al 4 novembre, Torino ospiterà Club To Club, il più importante festival italiano di musica d’avanguardia e nuovo pop. Ed è proprio con il festival che Audi rinnova la collaborazione per il terzo anno, supportando l’organizzazione come main partner. Dopo la preview milanese del 18 ottobre, Club To Club si prepara a ospitare a Torino alcuni dei nomi più ...

Ripescaggi Serie B live - sentenza Tar : clamoroso colpo di scena - svolta in arrivo per due Club - novità anche in Serie C [AGGIORNAMENTI e VIDEO] : Ripescaggi Serie B – E’ un caos senza precedenti, clamoroso quanto sta succedendo negli ultimi mesi per il campionato di Serie B, una situazione paradossale che di conseguenza ha portato ripercussioni anche al campionato di Serie C. Il torneo cadetto è arrivato all’8^ giornata, così come quello di Serie C ma entro la giornata di giovedì potrebbe andare in scena un clamoroso ribaltone che rischia di sconvolgere ...

Piacenza - il fight Club del sabato in piazza : risse tra adolescenti organizzate sui social : Sono 63 gli identificati nell’ultimo weekend: si ritrovano in centro e si sfidano a pugni dopo avere organizzato online luogo e orario. Appello del questore a genitori e insegnanti