CLAVIERE | VIMINALE | POSTO DI POLIZIA FISSO A PRESIDIO CONFINE Migranti

SALVINI “MIGRANTI MINORENNI RESPINTI DA FRANCIA”/ CLAVIERE - Viminale vs Macron : “noi rispettiamo le regole..” : Il caso Claviere: SALVINI denuncia, "la Francia respinge i migranti anche MINORENNI al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Migranti - l’accusa del Viminale : “A CLAVIERE la Francia respinge i minori” : Il Viminale lancia una dura accusa alla Francia, rea di aver tentato di respingere al confine di Claviere alcuni Migranti di minore età in Italia. Il caso risale al 18 ottobre, ma le autorità italiane sarebbero riuscite a bloccare la procedura utilizzata dalla Francia, probabilmente, per eludere le norme previste dal trattato di Dublino.Continua a leggere

CLAVIERE - Viminale : “Francia ha tentato di rimandare in Italia anche minorenni”. Verifiche in corso : L’episodio è avvenuto il 18 ottobre scorso attorno alle 22.30. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, in quell’occasione la Francia avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni. Ma le autorità Italiane hanno bloccato la procedura. La vicenda è emersa durante la visita degli esperti inviati dal ministero a Claviere: sono ora in corso una serie di Verifiche, spiegano dal ministero dell’Interno. Il sospetto ...

CLAVIERE - domani in arrivo i funzionari del Viminale : Il ministero dell'Interno vuole verificare la situazione dopo i recenti sconfinamenti della gendarmeria francese. Il ministro dell'Interno francese Castaner propone incontri su migranti. Salvini: '...

Salvini : "Pattugliamo i confini" Funzionari del Viminale a CLAVIERE : "Aspetto il ministro francese a Roma, ma nel frattempo continueremo a pattugliare i confini. L'Italia non è più pavida, rassegnata a essere il campo profughi d'Europa e che prende ordini da Bruxelles e da Berlino", dice il ministro Salvini Segui su affaritaliani.it

Funzionari del Viminale in arrivo a CLAVIERE : Nuovi sviluppi sul caso Claviere. Stando a quanto si apprende da fonti del Viminale nelle prossime ore, i Funzionari della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (Dipartimento della pubblica sicurezza) saranno a Claviere, la località piemontese alla frontiera con la Francia, per "verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento".L'annuncio arriva a poche ore da quello del ministro dell'Interno ...

Caso CLAVIERE - ministro Castaner : “Parlerò con Salvini - ma no a scelte unilaterali”. Il Viminale manda funzionari al confine : Due casi di sconfinamento in due settimane, sempre a Claviere. E le accuse di Matteo Salvini a Parigi di fornire ricostruzioni false, a cui sabato ha fatto seguito l’annuncio dell’invio “della polizia italiana a presidiare il confine”. Ora è il neo ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner, a provare a ricucire lo strappo: “Voglio discutere prossimamente con gli omologhi europei, compreso ...