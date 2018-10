Claudio Fava presidente della commissione antimafia dell' ARS su intimidazione Giustolisi

Claudio Fava - Cosa nostra ha ritrovato la parola perché il vento politico è cambiato : La mafia siciliana, forse sarebbe più corretto dire il sistema mafia, ha deciso di riprendersi la parola , dopo un certo periodo di relativo silenzio. Quando parla Cosa nostra lo fa in due modi: o spara, oppure manda dei segnali chiari, inequivocabili. Due giorni fa ha deciso di mandarne due di segnali forti e chiari utilizzando, fortunatamente, il secondo strumento, sotto forma di un proiettile calibro 7,65 inviato via posta a Claudio Fava e, a ...

Minacce per Claudio Fava : recapitata all'Ars una busta con proiettile calibro 7 - 65 - come quelli che uccisero il padre - : Minacce a Claudio Fava , le reazioni del mondo politico Trasversali i messaggi di condanna del mondo politico. Il ministro dell'Interno Salvini ha dichiarato: 'Si tratta di un atto vile e indegno di ...

Claudio Fava - quello è un proiettile per noi : C’è posta per noi. Il proiettile calibro 7,65 recapitato in un’elegante busta gialla ieri mattina a Claudio Fava non aveva un unico destinatario. Se così interpretassimo la vicenda faremmo due torti, uno a Claudio Fava e uno all’intelligenza criminale che ha messo i francobolli su quella busta. A Claudio, innanzitutto, perché lo lasceremmo solo ad affrontare l’ennesima minaccia a lui indirizzata caricando solo sulle sue ...