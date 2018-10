Classi miste | i bambini stranieri non rallentano i nostri figli Li arricchiscono

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) di Federica Morrone “Non voglio che mioo resti indietro a causa loro”. Quando il dibattito sull’immigrazione affronta il tema della scuola, sembrano trovarsi d’accordo anche le persone più distanti, il giornalista di sinistra che per carità non è razzista però, e coloro che vedono in Salvini il Messia che ci salverà dalla terribile inondazione delle acque nere. “Il problema è che un bambino straniero in classe ritarda l’apprendimento”. Il dibattito unidirezionale che non lascia possibilità al dissenso dimentica che la società multietnica è una realtà inconfutabile da cui è impossibile escludere i. La campagna mediatica della paura – strumentale a molteplici forme politiche, loro sì pericolose – trasporta in un oscurantismo che ci riconduce a un medioevo senza via di uscita. Agliviene assegnato oggi lo stesso ruolo del ...