Cina | inaugurato ponte dei record | ' serpente' d' acciaio e cemento di 55 chilometri VIDEO

Inaugurato in Cina il ponte sul mare più lungo del mondo : Hong Kong-Zhuhai-Macao: Inaugurato in Cina il ponte sul mare più lungo del mondoHong Kong-Zhuhai-Macao: Inaugurato in Cina il ponte sul mare più lungo del mondoHong Kong-Zhuhai-Macao: Inaugurato in Cina il ponte sul mare più lungo del mondoHong Kong-Zhuhai-Macao: Inaugurato in Cina il ponte sul mare più lungo del mondoHong Kong-Zhuhai-Macao: Inaugurato in Cina il ponte sul mare più lungo del mondoHong Kong-Zhuhai-Macao: Inaugurato in Cina il ...