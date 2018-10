Cina | esplosione in una miniera di carbone | 2 morti e 18 dispersi

Blastingnews

(Di martedì 23 ottobre 2018) Un grave fatto di cronaca VIDEO si è verificato sabato sera in unadia Yuncheng, nella provincia di Shangdong, in. Un'improvvisaall'interno dell'impianto di estrazione del prezioso minerale ha causato il crollo parziale di uno dei tunnel utilizzati per il trasporto del materiale. Al momento si contano dueaccertati e circa diciotto. Due persone sono state salvate. Secondo quanto riportato dalle fonti di informazione cinesi e dal quotidiano britannico Independent, al momento dell'vi erano 334 persone all'interno della. Molti di loro sarebbero riusciti a fuggire. Dinamica della tragedia La dinamica del disastro è ancora tutta da chiarire. Certo, poteva essere una strage quanto accaduto VIDEO sabato sera. L'impianto è gestito dal Longkou Mining Group, societa' controllata del gruppo Shangdong Energy Group. In ...