Ciclone Luban | 12 morti in Yemen | ora si teme un’epidemia di colera e malaria

Ciclone Luban : sfollati in aumento in Oman - potrebbero diventare 4mila : Secondo quanto riportato da Arabian Business, a causa del Ciclone Luban, in Oman è atteso un aumento importante del numero di persone richiedenti soccorso e riparo. Secondo le autorità locali, attualmente sono 18 le strutture che stanno ospitando sfollati: al momento sono 1.317, ma dovrebbero aumentare fino a 4mila. Il Comitato Nazionale della Protezione Civile Omanita ha reso noto che le condizioni meteo sono in peggioramento. L'articolo ...