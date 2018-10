Chievo Verona | Campedelli difende Ventura | “Chiamato per centrare la salvezza | rimaniamo

Serie A - Chievo Verona-Atalanta dalle 15.00 : probabili formazioni e dove vederla : ROMA - Dopo gli anticipi della nona giornata, torna in campo la Serie A . Tra le sfide delle 15.00, da sottolineare Chievo-Atalanta , con il ritorno in panchina di Giampiero Ventura dopo la parentesi ...

Chievo Verona - Ventura ha firmato : contratto di due anni : Mancava solo l’annuncio ufficiale, che puntualmente è arrivato nella mattinata di oggi. Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo, come comunicato dalla stessa società veronese su twitter. Insieme a Ventura arrivano a Verona anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. L’ex ct della Nazionale ha chiesto un rafforzamento della squadra nel prossimo mercato di gennaio, ma nel frattempo ha ...

Ufficiale - Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona : Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona dopo l’allontanamento di D’Anna: il comunicato “Ufficiale: Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore dell’AC Chievo Verona! Accordo biennale, insieme a mister Ventura anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. Da tutto il mondo gialloblù, un caloroso Benvenuto Mister!” Questo il tweet del Chievo con il club quale ha ...

Gian Piero Ventura torna in serie A : è il nuovo allenatore del Chievo Verona dopo l’esonero di D’Anna : Gian Piero Ventura riparte da Verona, sponda Chievo. L’ex ct della Nazionale italiana, dopo la mancata qualificazione agli ultimi Mondiali in Russia, torna in serie A e proverà a portare la squadra di Luca Campedelli, ultima in classifica a -1, alla salvezza. La notizia, per la quale si attende ancora il comunicato ufficiale della società, arriva dopo l’esonero di Lorenzo D’Anna che nelle prime otto giornate non è mai riuscito ...

Panchina Chievo Verona - Campedelli ha scelto Ventura : domani il primo allenamento : L’ex ct della Nazionale riparte dunque dalla Panchina del Chievo Verona, vinto il testa a testa con Iachini Sarà Gian Piero Ventura il nuovo allenatore del Chievo Verona, l’ex ct dunque prenderà il posto di D’Anna dopo aver vinto il ballottaggio con Beppe Iachini. Il presidente Campedelli ha raggiunto l’accordo con il tecnico ligure, che nella mattinata di oggi incontrerà il numero uno gialloblu per definire i ...

