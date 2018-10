Chievo | Campedelli difende Ventura

Chievo Verona - Campedelli difende Ventura : “Chiamato per centrare la salvezza - rimaniamo compatti” : Il presidente del Chievo Luca Campedelli, dopo aver preso atto dei molteplici attacchi mediatici rivolti ingiustamente alla persona di Gian Piero Ventura, ha dichiarato di essere rimasto sconcertato da tali accuse e ha invitato a procedere compatti verso l’obiettivo stagionale della salvezza: “Ho chiamato Mister Ventura poco più di una settimana fa per centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A e per far sì che i ...

Panchina Chievo Verona - Campedelli ha scelto Ventura : domani il primo allenamento : L’ex ct della Nazionale riparte dunque dalla Panchina del Chievo Verona, vinto il testa a testa con Iachini Sarà Gian Piero Ventura il nuovo allenatore del Chievo Verona, l’ex ct dunque prenderà il posto di D’Anna dopo aver vinto il ballottaggio con Beppe Iachini. Il presidente Campedelli ha raggiunto l’accordo con il tecnico ligure, che nella mattinata di oggi incontrerà il numero uno gialloblu per definire i ...

Panchina Chievo - ore contate per D’Anna : Ventura sorpassa Iachini nelle preferenze di Campedelli : Il presidente Campedelli avrebbe deciso di chiudere l’accordo con Ventura, per via delle richieste di Iachini che vuole un biennale a prescindere dalla categoria Continua il testa a testa tra Ventura e Iachini per la Panchina del Chievo, che ormai non appartiene più a Lorenzo D’Anna. Il presidente Campedelli sta facendo le sue valutazioni, ma nelle ultime ore sembrano salire vertiginosamente le quotazioni di Ventura. L’ex ...

Chievo : 3 punti di penalizzazione e ammenda da 200mila euro. Per Campedelli 3 mesi di stop : Il tribunale della Federcalcio ha parlato: 3 punti di penalizzazione per il ChievoVerona da scontare in campionato per via del caso delle plusvalenze fittizie che l'ha visto coinvolto. Ciò, però, non ...

Plusvalenze Chievo : 3 punti di penalizzazione/ Ultime notizie - è ufficiale : 3 mesi di fermo a Campedelli : Plusvalenze Chievo: saranno 3 i punti di penalizzazione sulla classifica del campionato in corso, con una multa di 200 mila euro alla società veneta per il caso delle Plusvalenze fittizie(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Calcio : Chievo verrà penalizzato di 3 punti - il presidente Campedelli inibito 36 mesi per le plusvalenze fittizie : Ora è ufficiale. Il Tribunale Federale ha penalizzato il ChievoVerona di tre punti in classifica (oltre a una pena in denaro di 200mila euro) nella stagione corrente, confermando l’inibizione di tre mesi al presidente Luca Campedelli. Una decisione giunta al termine di un processo sportivo lungo e pieno di colpi di scena Ieri, la Procura Federale aveva richiesto una penalizzazione di 15 punti, confermando la tesi sostenuta nel corso del ...

Plusvalenze Chievo - 3 punti di penalizzazione. La sentenza del Tribunale Figc : 'Anche 3 mesi di stop a Campedelli' : Tre punti di penalizzazione al Chievo Verona, tre mesi di inibizione a Luca Campedelli. Il Tribunale federale nazionale " Sezione Disciplinare " presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il ...

Plusvalenze - Chievo - 3 punti di penalizzazione. 3 mesi di inibizione a Campedelli : Tre punti di penalizzazione da scontare in questo campionato e un'ammenda di 200mila euro: questa è la sanzione comminata dal Tribunale della Federcalcio al Chievo per la vicenda delle Plusvalenze ...

Caso plusvalenze - 3 punti di penalizzazione al Chievo : Campedelli inibito 3 mesi : Tre punti di penalizzazione da scontare in questo campionato: questa la sanzione comminata al Chievo per la vicenda delle plusvalenze fittizie. L'articolo Caso plusvalenze, 3 punti di penalizzazione al Chievo: Campedelli inibito 3 mesi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Plusvalenze Chievo : possibile penalizzazione per la società di Campedelli : 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Serie A attualmente in corso. È questa la richiesta avanzata dalla Procura federale della Figc ai danni del Chievo, per la vicenda legata alle presunte Plusvalenze fittizie. Per il presidente dei clivensi Luca Campedelli, invece, la richiesta è di 36 mesi di inibizione. Chievo, presunte Plusvalenze fittizie: le parole del legale dei clivensi Al termine del processo in Figc per le ...

Chievo - la Procura Figc chiede -15 per il club e 36 mesi a Campedelli : Una penalizzazione di 15 punti nei confronti del Chievo da scontare nella stagione in corso: è la richiesta avanzata dalla Procura federale della Figc nel processo bis davanti al Tribunale federale ...

Plusvalenze Chievo - chiesti 15 punti di penalizzazione e 36 mesi di inibizione a Campedelli : La Procura Figc conferma la richiesta precedente, ma la penalizzazione sarebbe per la stagione in corso

Procura : -15 Chievo - 36 mesi a Campedelli : ANSA, - ROMA, 12 SET - Una penalizzazione di 15 punti nei confronti del Chievo, da scontare nella stagione in corso: è la richiesta avanzata dalla Procura federale della Figc nel processo bis davanti ...