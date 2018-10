Chi sono le agenzie che danno il voto agli Stati?

“Io sono” Al PAN di Napoli la mostra fotografica che riscopre la vera identità di Chi emigra : Il 24 ottobre inaugura al Palazzo delle Arti di Napoli "Io sono" la mostra della fotografa Luisa Menazzi Moretti. Il lavoro ha coinvolto le persone accolte nei progetti SPRAR della Basilicata per raccontarne le loro storie e riscoprirne l'identità di cui spesso non si viene a conoscenza.Continua a leggere

Le vendite retail nel Regno Unito sono calate del 6 - 2% quest'anno - ora gli ocChi sono puntati su Red Dead Redemption 2 : Il mercato dei giochi fisici nel Regno Unito continua a essere in difficoltà e la speranza risiede nel lancio Red Dead Redemption 2 di Rockstar.Come riporta GamesIndustry.biz, le vendite di giochi retail nel Regno Unito sono calate del 6,2 per cento quest'anno secondo GfK, nonostante gli importanti lanci di Call of Duty: Black Ops 4 e Assassin's Creed Odyssey.Entrambi i giochi, insieme a FIFA, hanno tutti venduto meno unità fisiche rispetto ai ...

Spaccio - ko la piazza del 'Buvero' : 1 - 4 Chili di droga sequestrata e 4 arresti - due sono donne : I finanzieri del comando provinciale di Napoli nei giorni scorsi hanno effettuato un intervento repressivo in una delle piazze di Spaccio più fiorenti della città, quella del Borgo Sant'Antonio Abate, ...

Influencer più pagati : Chi sono e quanto guadagnano? : Che servissero decine di migliaia di dollari per essere promossi sulla pagina Instagram di una celebrità nota in tutto il mondo era un dato certo, ma chi avrebbe mai immaginato che alcuni di loro potessero raggiungere un tariffario così alto tale da toccare il milione di dollari per un solo post? A riportare alcuni dati interessanti sugli Influencer più famosi e ricchi di Instagram rivelando anche il costo medio per post pubblicato sulla loro ...

Andrea Scanzi - il colpo a sorpresa : 'Chi Chi sono fidanzato'. Capito? La collega - molto - di sinistra : Una politica? 'No no, è una collega di un bel giornale, un giornale dalla storia nobile ma non di un quotidiano'. Fuori il nome: 'Scrive su l' Espresso , ma non vi dirò altro'.

Juve - Chiellini : 'Pogba? Ci sono ffetto e stima - so che sono ricambiate...' : Giorgio Chiellini , centrale e capitano della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida contro il Manchester United di Champions League: ''E' bella la sfida per entrambe, non è dentro o fuori pe rnessuno. Sfida affascinante in uno stadio storico, vogliamo ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e i 4 vip in povertà in studio : Chi sono - come li umilia la regia in diretta : La rubrica Vip in povertà di Domenica Live è il top della trash in tv. Nell'ultima puntata di Barbara D'Urso protagonisti in studio la soprano Luciana Turina , i comici Marco Milano , il mitico Mandi ...

NiChi Vendola dimesso dall’ospedale dopo l’infarto : “Sono tornato a casa dai miei cari” : Nichi Vendola è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma dopo l'infarto e l'operazione subita per l'applicazione di uno stent: "Sono tornato a casa dai miei cari - annuncia su Facebook -. La mia gratitudine va a tutti e a tutte coloro - amici, avversari politici, compagni e compagne, cittadini - che dalla Puglia e dal resto del Paese hanno voluto essermi vicino in un momento difficile".Continua a leggere

L’Italia invecChia : per la prima volta dal 1861 ci sono più anziani che giovani : L'Italia sta invecchiando, ma non compensa con le nascite. È per questo che per la prima volta in quasi 160 anni gli ultra sessantenni, numericamente, superano i giovani che ancora non hanno compiuto trent'anni. A spiegarlo è uno studio realizzato dall'Istituto di studi e ricerca Carlo Cattaneo grazie ai dati raccolti dall'Istat.Continua a leggere

Caso CucChi - non ci sono indagati tra i vertici dell'Arma : Lo precisano fonti della procura di Roma dopo l'articolo pubblicato da La Repubblica in cui si scrive che i verbali sulle condizioni di salute di Cucchi sono stati manipolati - I generali Tomasone e ...

L amarezza di Ilaria CucChi 'Sapevo che c era un ordine dall alto - le parole di Salvini sono un primo passo' : 'Oggi sono esattamente nove anni che è morto mio fratello. E proprio oggi ho scoperto che i superiori dei diretti interessati, degli uomini che lo hanno menato, sapevano tutto. E che, addirittura, ...

Giulia De Lellis Chiarisce : 'Non sono fidanzata e non tornerò con Andrea Damante' : Nessun nuovo amore per Giulia De Lellis: è stata la stessa influencer a smentire il gossip che la voleva in coppia con Cristiano Iovino nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al quotidiano "Libero". La romana, oltre ad aver negato di essersi fidanzata con il bel personal trainer con il quale trascorre molto tempo ultimamente, ha spento la speranza di quei fan che ancora la vorrebbero accanto ad Andrea Damante. L'ex concorrente del Grande ...

Ci sono novità sull’insabbiamento del caso CucChi : Repubblica scrive di avere le prove che nella copertura di ciò che accadde dopo il pestaggio fossero coinvolti anche i vertici dei carabinieri The post Ci sono novità sull’insabbiamento del caso Cucchi appeared first on Il Post.