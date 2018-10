Chi è oggi l' escluso | l' invisibile | il marginale?

Ritorna oggi e domani la grande Arte al cinema con "Klimt & SChiele " Eros e Psiche " : Previsti in entrambe le giornate tre spettacoli con orari di inizio alle 17:45, 19:45 e 21:45. Per altre informazioni contattare la Multisala Roma allo 0883.542622. ANDRIA LIVE.IT Invia alla ...

Asia : Malesia e Indonesia Chiedono Chiarezza sull'omicidio del giornalista Khashoggi : "Questo , fatto, ha attirato l'attenzione del mondo, sfortunatamente", ha detto Trump ai giornalisti del "New York Times" in una breve intervista... Khashoggi è scomparso dopo essere entrato nel ...

Chiesa & loggia in dialogo - triste gnosi massonica : ... che è la vera ed unica forma seria di dialogo che non sia da bar sport, ne sapevano qualcosa Socrate e i Medievali delle quaestiones disputatae ,, niente da dire: ci si misura con argomentazioni e ...

Fratelli musulmani contro erede al trono saudita - oggi si sa Chi vince : New York. Il presidente americano Donald Trump domenica ha accusato l’Arabia saudita di mentire sul caso di Jamal Khashoggi, l’editorialista attirato in trappola e ucciso dentro al consolato saudita di Istanbul in Turchia. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sempre domenica ha detto che oggi

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : caso Cucchi - indagato un altro militare dell'Arma (23 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: caso Cucchi, indagato un altro militare dell'Arma. Partite oggi le giustificazioni del Governo. Trentino fiducia al centro-destra.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 6% - Fca a +2 - 98% (22 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 19.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Raffaella Fico ed Alessandro Moggi in crisi? Colpa delle diChiarazioni dell’ex di Balotelli su Cristiano Ronaldo : Raffaella Fico si è prestata al commento del caso che sta coinvolgendo Cristiano Ronaldo ed ora rischia di mettere in crisi il suo rapporto con Alessandro Moggi Stanno insieme da circa due anni, ma ora pare che il loro rapporto sia in crisi dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo. L’ex di Mario Balotelli, da qualche tempo fidanzata con Alessandro Moggi, ha detto la sua opinione su l’altro suo ex fidanzato ...

"Mi hanno tolto un braccio per un errore - ad oggi nessuno mi ha ancora Chiesto scusa" : "Doveva essere un’operazione semplice, senza rischi. Invece non è stato così. Una settimana dopo ho rischiato di morire". La...

Foggia - 18enne picChiato fuori da una discoteca : arrestato il buttafuori per tentato omicidio : Lo ha inseguito per un centinaio di metri e, una volta raggiunto il giovane, lo ha colpito ripetutamente con violenza al capo. È questa la ricostruzione fatta dalla polizia di Foggia dell’aggressione a un ragazzo di 18 anni avvenuta all’esterno della discoteca Domus, alla periferia del capoluogo dauno. Secondo gli agenti della Mobile, l’autore è il buttafuori del locale, Alessandro Di Fiore, 37 anni, arrestato con ...

KHASHOGGI - ULTIME IMMAGINI PRIMA DELLA SCOMPARSA/ Video - "fatto a pezzi" : corpo reporter fuori dalla TurChia? : Jamal KHASHOGGI, reporter ucciso: i nuovi dettagli sulle modalità DELLA morte e ULTIME IMMAGINI poche ore PRIMA DELLA SCOMPARSA in un Video esclusivo.

Maltempo - allerta al centro-sud. Scuole Chiuse e caos a Pescara - a Capri 100 mm di pioggia in cinque ore : 'Mi è molto chiaro che la politica significa scendere nel fango, affrontare questioni critiche e scegliere tra la soluzione più adeguata, non quella ideale,, anche a rischio di essere impopolari ' . '...

Khashoggi - telefonata Erdogan-Trump : TurChia domani renderà pubblici risultati inChiesta : I presidenti di Turchia e Usa, Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump, hanno discusso in una telefonata del caso di Jamal Khashoggi. Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara, secondo cui i due ...

Accadde oggi : nel 1980 - dopo 347 anni - la Chiesa Cattolica inizia la revisione del processo a Galileo Galilei : Era il 22 ottobre 1980 quanto la Chiesa Cattolica, dopo ben 347 anni, decise di rivedere il processo contro Galileo Galilei nel 1633. Per giungere ad una decisione furono necessari comunque altri dodici anni e il 31 ottobre 1992, alla sessione plenaria della Pontificia accademia delle scienze, papa Giovanni Paolo II dichiarò finalmente che la Chiesa aveva compiuto un errore nel condannare Galileo Galilei. Lo scienziato era stato condannato al ...