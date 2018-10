Chelsea | Morata delude in fase realizzativa | occhi di Sarri su Piatek e Icardi

L’Uomo del Giorno : Alvaro Morata - esperienza italiana alla Juventus poi Real Madrid e Chelsea : Alvaro Morata è nato a Madrid, il 23 ottobre 1992, è un calciatore spagnolo, attaccante del Chelsea e della nazionale spagnola. Attaccante talentuoso, molto dotato sul piano fisico e tecnico, è un buon Realizzatore, abile nel dribbling e nel gioco aereo. Soprannominato «El Ariete» («l’Ariete»), è stato paragonato per il suo stile di gioco al connazionale Fernando Morientes. esperienza italiana alla Juventus poi Real Madrid e ...

Chelsea - stampa e opinionisti attaccano Morata : Nonostante l’avvio convincente del suo Chelsea, Sarri è alle prese con una bella gatta da pelare: Alvaro Morata. Lo spagnolo, votato all’unanimità come peggiore in campo contro lo United, non riesce a offrire un rendimento appena sufficiente in Premier League. Secondo stampa e opinionisti britannici, il Chelsea potrebbe ambire al titolo se solo avesse un altro centravanti. L’ex Milan Gullit, a beIN Sports, ha proposto una ...

Sun : 'Ecco la lista del Chelsea per sostituire Morata a gennaio' : ROMA - Maurizio Sarri è pronto a fiondarsi sul mercato nel mese di gennaio. Secondo quanto riporta il 'Sun', l'allenatore italiano sta sfogliando la margherita delle opzioni per trovare un punto di ...

Chelsea - Morata : 'Il denaro a volte porta solo problemi e i social mostrano una falsa felicità' : La scorsa stagione non è stata molto semplice per Alvaro Morata, protagonista di una prima annata non troppo positiva al Chelsea ed escluso dalla Spagna per i Mondiali di Russia. In una lunga ...

Chelsea - Morata : “Se Hazard vuole il Real c’è poco da fare” : Parole che preoccupano l’ambiente del Chelsea quelle di Alvaro Morata. L’attaccante dei blues, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del “Sun”, ha parlato di mercato e del suo compagno di squadra Eden Hazard. “Hazard è un grandissimo calciatore – le parole dello spagnolo riportare dal Sun -, uno che può essere impiegato in qualsiasi posizione. Se però ha […] L'articolo Chelsea, Morata: ...

Europa League : Morata lancia il Chelsea - il Siviglia cade col Krasnodar : Il Chelsea festeggia il gol di Alvaro Morata. Afp La seconda giornata della fase a gironi di Europa League si chiude con la vittoria del Chelsea di Maurizio Sarri, 1-0 agli ungheresi del Vidi, e la ...

DIRETTA / Chelsea MOL Vidi (risultato finale 1-0) info streaming video e tv : Decide Morata nella ripresa! : DIRETTA Chelsea-MOL Vidi, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League, 2^ giornata del girone L.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Diretta / Chelsea MOL Vidi (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Vantaggio di Morata! : Diretta Chelsea-MOL Vidi, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League, 2^ giornata del girone L.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Chelsea - Sarri sprona Morata : 'Solo con i gol può ritrovare fiducia' : LONDRA - ' Alvaro deve prendere confidenza segnando uno, due, tre gol '. Così Maurizio Sarri ha parlato di Alvaro Morata dopo la vittoria del Chelsea per 1-0 contro il PAOK in Europa League , nella ...

Chelsea - Sarri sprona Morata : “con i gol può ritrovare fiducia” : “Alvaro deve prendere confidenza segnando uno, due, tre gol”. Così Maurizio Sarri ha parlato di Alvaro Morata dopo la vittoria del Chelsea per 1-0 contro il PAOK in Europa League, nella quale l’attaccante spagnolo ha fallito numerose occasioni. “Non sono in grado di dargli io questa confidenza. In questa partita ha avuto tre, quattro opportunità: è stato sfortunato”, ha aggiunto il tecnico dei Blues parlando ...

DIRETTA / PAOK Chelsea (risultato live 0-1) streaming video e tv : Morata sfiora il raddoppio : DIRETTA PAOK Salonicco-Chelsea, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League, 1^ giornata del girone L(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:17:00 GMT)

Chelsea - Morata stuzzica Conte : “L’anno scorso non ero felice - non sapevo nemmeno dove fossi” : Una stagione nettamente al di sotto delle aspettative con la conseguenza di non poter prendere parte al Mondiale con la maglia delle Furie Rosse: Alvaro Morata in estate sembrava ad un passo dall’ennesimo cambio di maglia in pochi anni. Poi il cambio di guida tecnica al Chelsea, così con Maurizio Sarri l’attaccante spagnolo è di nuovo al centro del progetto e ha riconquistato la Nazionale adesso allenata da Luis ...

Chelsea - Morata : 'In estate sarei potuto tornare in Serie A. La scorsa stagione è stata un disastro' : Morata di nuovo in Serie A? Per ora no, in futuro chissà. Anche se in estate sarebbe potuta andare diversamente: " Sì, avevo delle offerte e potevo tornare, sia in Italia che in Spagna. Sono stato ...

Alice Campello ed i suoi gemelli tifano… Morata! I teneri scatti del trio con la maglia del Chelsea [GALLERY] : Alice Campello insieme ai suoi gemellini si veste da tifosa del Chelsea e celebra Alvaro Morata, suo marito e papà dei suoi bambini Alla terza giornata di Premier League il Chelsea di Maurizio Sarri e di Alvaro Morata ha collezionato tre vittorie. I Blues allenati dall’ex tecnico del Napoli viaggiano a punteggio pieno nella massima serie calcistica inglese e vantano tifosi speciali. La bellissima moglie di Morata, Alice Campello, si ...