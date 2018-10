Calcio - Champions League : en plein per i club italiani. Vincono anche Napoli ed Inter : Quattro su quattro. Una due giorni di Champions League a dir poco trionfale per le italiane: dopo le vittorie di Juventus e Roma, portano a casa tre punti importantissimi anche Napoli ed Inter. Gli azzurri sconfiggono per 1-0 il Liverpool capolista (insieme al Manchester City) dell’Europa League davanti ad un San Paolo strapieno. Dopo una prestazione maiuscola dei ragazzi di Ancelotti, al 90° minuto Lorenzo Insigne sigla il gol-vittoria per i ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Classifica aggiornata : vincono Inter e Napoli. Diretta gol live score

Champions - vincono Napoli e Inter : 22.55 vincono Napoli e Inter, a completare un turno col successo di tutte le italiane Napoli-Liverpool 1-0 Il gol partita di Insigne, su assist di Merten arriva al 90' di una partita dominata dai partenopei.In precedenza c'è la traversa di Mertens (82'). Psv Eindhoven-Inter 1-2 Olandesi avanti con Rosario (27') dalla distanza. Zoet salva si Icardi, il pari arriva al 44' con la rasoiata di Nainggolan. Nella ripresa palo di Pereiro,al 60' ...

The Rugby Championship 2018 - Argentina-Nuova Zelanda 17-35 : gli All Blacks vincono il torneo con una giornata d’anticipo : La Nuova Zelanda vince con bonus offensivo in Argentina e si porta a casa il The Rugby Championship 2018, il più importante torneo dell’emisfero australe della palla ovale. Gli All Blacks, ai quali sarebbe bastata anche una vittoria da quattro punti contro i Pumas, si impongono per 17-35, marcando cinque mete ed ipotecando il successo già dopo quaranta minuti. Nel primo tempo a sbloccare il risultato sono i sudamericani col piazzato di ...