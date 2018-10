CHAMPIONS LEAGUE | RISENTIMENTO ALLA COSCIA SINISTRA PER PELLEGRINI Roma-CSKA | infortunio

Basket - CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019 : Avellino batte l’Anwil Wloclawek dopo un overtime - Norris Cole 33 punti in un match a punteggio altissimo : Terza vittoria in Champions League per la Sidigas Avellino: la formazione allenata da Nenad Vucinic ha superato col punteggio di 105-102 dopo un tempo supplementare i polacchi dell’Anwil Wloclawek. In una partita decisa molto più dagli attacchi che dalle difese e in cui ci sono stati complessivamente 80 tiri da tre (44 Avellino, 36 Anwil), sono quattro i volti del successo Sidigas: Norris Cole (33 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, una tripla ...

Calcio - CHAMPIONS LEAGUE 2019 : Manchester United-Juventus 0-1 - Paulo Dybala decide la sfida dell’Old Trafford : Una vittoria prestigiosa della Juventus nella terza giornata del girone H di Champions League. I bianconeri si sono imposti 1-0 all’Old Trafford contro il Manchester United. Il gol di Paulo Dybala al 17′ ha deciso la sfida in un incontro gestito ottimamente dai campioni d’Italia. Un successo meritato che proietta a quota 9 punti la formazione di Massimiliano Allegri che vede sempre più vicina la qualificazione agli ottavi di ...

In CHAMPIONS LEAGUE la Roma ha battuto 3-0 il CSKA Mosca; la Juventus ha battuto 0-1 il Manchester United : Entrambe le squadre italiane che giocavano stasera in Champions League hanno vinto. Nella terza giornata dei gironi, la Roma ha battuto 3-0 in casa il CSKA Mosca grazie a due gol di Edin Dzeko e uno di Cengiz Under, mentre The post In Champions League la Roma ha battuto 3-0 il CSKA Mosca; la Juventus ha battuto 0-1 il Manchester United appeared first on Il Post.

Pagelle Manchester United-Juventus 0-1 - voti CHAMPIONS LEAGUE : decide Dybala - CR7 al top - che difesa : La Juventus ha sconfitto il Manchester United per 1-0 e ha così conquistato la terza vittoria nella Champions League 2018-2019. I bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza all’Old Trafford, decisivo il gol di Dybala su assist di Cristiano Ronaldo. Di seguito le Pagelle. Pagelle Manchester United-Juventus 0-1: JUVENTUS: SZCZESNY: 6. Viene impegnato soltanto in una circostanza e addirittura dopo 75′: Pogba tira ...

CHAMPIONS LEAGUE - la situazione del girone della Juventus : risultati e classifica : Champions League, Juventus ottima sul campo del Manchester United, una vittoria che sa di passaggio del turno Champions League, si è giocata questa sera la 3ª giornata della fase a gironi della competizione. Nella prima gara del girone H, quello nel quale è impegnata la Juventus, Young Boys e Valencia hanno pareggiato col punteggio di 1-1. Un pari molto significativo per quanto concerne il girone, dato che le due squadre, rispettivamente ...

CHAMPIONS LEAGUE - la situazione del girone della Roma : risultati e classifica : Champions League, la Roma in vetta al proprio girone assieme al Real Madrid che ha vinto questa sera col Viktoria Plzen Champions League, si è giocata questa sera la 3ª giornata della fase a gironi della competizione. Il Real Madrid risorge dalle ceneri, dopo la sconfitta pessima contro il Cska, la squadra di Lopetegui ha vinto contro il Viktoria Plzen tornando a veder sorridere la propria classifica. Nell’altra gara della serata la ...

Pagelle Roma-Cska Mosca 3-0 - CHAMPIONS LEAGUE 2019 : l’Europa riaccende bomber Dzeko - bene Pellegrini e Under : La Roma torna grande in Champions League e domina la sfida con il CSKA Mosca per 3-0. Tre punti pesanti per la squadra di Eusebio Di Francesco, che supera proprio i russi ed ora si mette in buona posizione in chiave qualificazione agli ottavi di finale. Queste le Pagelle della sfida ROMA Olsen 6,5: Nel primo quarto d’ora è decisivo con due grandi interventi su Chalov e Vlasic. Sono due parate significative, perchè evitano alla Roma di ...

CHAMPIONS LEAGUE - Haynes spinge la Reyer al colpo esterno : ROMA - Come un rullo compressore la Reyer Venezia non si arresta e centra la terza vittoria in Champions League battendo la formazione ceca dell'Opava con un netto 90-72. Grande protagonista nelle ...

