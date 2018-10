Cede una scala mobile | dieci feriti gravi nella metropolitana di Roma 

Roma - Cede la scala mobile della metro : una decina di feriti : Sarebbe stata una scala mobile a cedere nella stazione Repubblica della metropolitana di Roma. Secondo alcune voci, sarebbero stati i tifosi a provocare il cedimento. I feriti sarebbero una decina. La stazione è chiusa. Secondo una prima ricostruzione il crollo durante alcuni incidenti che hanno coinvolto i tifosi del Cska Mosca nella Capitale per assistere alla partita di Champions League contro la Roma. I treni della metro continuano a ...

Cosa sucCede adesso? Possibile apertura di una procedura per deficit eccessivo : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Formula 1 - GP Austin. Arrivabene : 'Nessuna spaccatura in Ferrari. Cerchi MerCedes irregolari? No comment' : "E' normale che ogni GP fai un'analisi di quello che è successo per vedere quelli che sono i possibili errori e Cerchi di far meglio la gara dopo". Così Maurizio Arrivabene a Sky Sport F1 nel venerdì di libere ad Austin. Il team principal della Ferrari ha poi aggiunto: "spaccatura interna? A me tutta questa storia fa un po' ridere, perché è normale che quando stai guidando il ...

Padova - Daspo agli attivisti del centro sociale. Ma il sindaco gli conCede la sala comunale : Dopo il caso della partecipazione del vice-sindaco di Roma, Luca Bergamo, ad un incontro organizzato dai movimenti per la casa all'interno di un palazzo occupato nel centro della Capitale, ora anche l'...

L'Ue prende a schiaffi l'Italia : "Una deviazione senza preCedenti" : ... il nostro obiettivo della manovra economica è quello di aumentare la crescita e ridurre il rapporto debito-Pil', ha osservato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine dell'incontro con ...

Tennis - ATP Anversa2018 : Salvatore Caruso Cede al termine di una dura battaglia ad Ilya Ivashka : SI ferma al secondo turno, al cospetto del qualificato bielorusso Ilya Ivashka, l’avventura del lucky loser azzurro Salvatore Caruso nel torneo ATP 250 di Anversa: sul cemento indoor belga l’italiano cede dopo due ore e trentadue minuti all’avversario, che si impone con il punteggio di 6-4 6-7 (8) 7-5. Nel primo set l’azzurro parte male e va subito sotto 0-5, subendo due break. L’italiano ne recupera uno, risale ...

Manovra - lettera della Commissione Ue «Una deviazione senza preCedenti» : Moscovici consegna il testo che contiene la contestazione formale sulla Manovra italiana. L’accusa è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno

Lo scudo fiscale? Era già in una bozza preCedente : E' giallo sul dl fiscale, dopo le accuse del vicepremier Luigi Di Maio che ieri, dallo studio di Porta a Porta, è tornato a puntare il dito contro i tecnici chiamando in causa una 'manina' che avrebbe ...

Una Vita anticipazioni : ecco cosa sucCederà a FINE NOVEMBRE 2018 : Le puntate di Una Vita in onda a FINE NOVEMBRE 2018 metteranno le basi per la nascita della storia d’amore tra Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia), i nuovi protagonisti della telenovela ambientata nel quartiere di Acacias. Scopriamo insieme tutto quello che succederà grazie alle nostre anticipazioni: Antoñito si mette nei guai con Arturo. Durante un terremoto che devasterà Acacias, Antoñito (Alvaro Quintana) ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : MerCedes osservata speciale per i fori dei cerchi delle ruote posteriori. Una soluzione aerodinamica vietata? : Non è certo una novità. In Formula Uno la lotta non c’è solo in pista, dove coraggio e velocità la fanno da padroni, ma anche fuori per le scelte tecniche fatte sulle vetture e i dubbi suscitati circa il rispetto dei regolamenti. Nel Mondiale 2018 la Ferrari è stata spesso al centro della scena. Si pensa alla nube bianca proveniente dagli scarichi ad inizio anno o alla vicenda del doppio sensore montato sulla power unit della Rossa per ...

F1 - la Ferrari punta il dito contro la MerCedes : inviata una lettera di chiarimenti alla Federazione : La scuderia di Maranello avrebbe inviato una lettera alla FIA per valutare mozzo e cerchio posteriore delle due monoposto della Mercedes Si anima la vigilia del Gp degli Stati Uniti, in programma nella serata italiana di domenica sul circuito di Austin. La Ferrari infatti avrebbe inviato una lettera di chiarimento alla Federazione Internazionale, mettendo nel mirino una soluzione adottata dalla Mercedes sulle proprie ruote ...