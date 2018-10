Cede la scala mobile nella metro di Roma

Roma - Cede la scala mobile della metro : una decina di feriti : Sarebbe stata una scala mobile a cede re nella stazione Repubblica della metro politana di Roma . Secondo alcune voci, sarebbero stati i tifosi a provocare il cedimento. I feriti sarebbero una decina . La stazione è chiusa. Secondo una prima ricostruzione il crollo durante alcuni incidenti che hanno coinvolto i tifosi del Cska Mosca nella Capitale per assistere alla partita di Champions League contro la Roma . I treni della metro continuano a ...

Cede una scala mobile : dieci feriti gravi nella metropolitana di Roma : Una scala mobile è crollata nella stazione Repubblica della metropolitana di Roma provocando il ferimento in modo grave di almeno 10 persone. Secondo le prime informazioni l’incidente ha coinvolto anche un gruppo di tifosi del Cska di Mosca arrivati nella capitale per assistere alla partita di Champions League. Secondo alcuni testimoni a provo...

Napoli - a scuola Cede rampa della scala antincendio : maestra ferita : Una scala antincendio che non rientra nelle vie di fuga del piano di evacuazione della scuola. Accessibile. Ma "non utilizzata", precisa la preside. Una scala che, ad occhio nudo, non sembrava inagibile. Fino alle 11 di stamattina, quando una rampa ha ceduto da un'altezza ci circa due metri e una insegnante è caduta, cavandosela con una frattura al piede. "Al calcagno", precisa la dirigente scolastica dell"istituto comprensivo "Nicolini-Di ...