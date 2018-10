Cede la scala mobile nel metro di Roma

Napoli - a scuola Cede rampa della scala antincendio : maestra ferita : Una scala antincendio che non rientra nelle vie di fuga del piano di evacuazione della scuola. Accessibile. Ma "non utilizzata", precisa la preside. Una scala che, ad occhio nudo, non sembrava inagibile. Fino alle 11 di stamattina, quando una rampa ha ceduto da un'altezza ci circa due metri e una insegnante è caduta, cavandosela con una frattura al piede. "Al calcagno", precisa la dirigente scolastica dell"istituto comprensivo "Nicolini-Di ...