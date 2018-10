C’è un nuovo gigantesco ponte in Cina

Da Expert C’è di nuovo il SOTTOCOSTO [20-29 ottobre 2018] : Expert lancia il volantino SOTTOCOSTO degli esperti fino al 29 ottobre con tantissimi prodotti super scontati ma solo in alcune zone d’Italia. Ecco alcune offerte da non perdere Sfogliare il Volantino Expert SOTTOCOSTO degli esperti di ottobre 2018 Expert continua a lanciare offerte molto interessanti ed ora nell’ultimo volantino di ottobre è il turno della promo SOTTOCOSTO […]

Da Expert C’è di nuovo il SOTTOCOSTO [20-29 ottobre 2018] : Expert lancia il volantino SOTTOCOSTO degli esperti fino al 29 ottobre con tantissimi prodotti super scontati ma solo in alcune zone d’Italia. Ecco alcune offerte da non perdere Sfogliare il Volantino Expert SOTTOCOSTO degli esperti di ottobre 2018 Expert continua a lanciare offerte molto interessanti ed ora nell’ultimo volantino di ottobre è il turno della promo SOTTOCOSTO […]

Leopolda - Scalfarotto lancia comitati civici : “Non è embrione del partito di Renzi”. Ma C’è chi spera nel nuovo soggetto : “I comitati civici? Non saranno l’embrione del nuovo partito di Renzi”. Taglia corto Ivan Scalfarotto, l’ex sottosegretario allo Sviluppo economico e deputato dem, pronto a presentare l’iniziativa alla nona edizione della Leopolda. “Nessun tentazione di abbandonare un simbolo logoro e un partito abbattuto dalle sconfitte? No, siamo orgogliosi di quanto fatto. I comitati serviranno a reagire a un governo che ...

Mars 2020 - non C’è 3 senza 4 : nuovo sito candidato per il landing del prossimo rover NASA : Un altro concorrente in campo per conquistare l’ambito scettro di sito dove si poserà Mars 2020, il prossimo esploratore marziano ‘targato’ NASA: si tratta di ‘Midway’, una nuova zona situata tra due dei candidati individuati precedentemente. Le caratteristiche di Midway saranno presentate e discusse nel corso del “4° landing site workshop for the Mars 2020 rover mission”, che sino al 18 ottobre vedrà impegnato a Los Angeles un folto gruppo di ...

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - C’è il sì anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Nurmagomedov sfida Mayweather : “C’è un solo Re nella giungla! Floyd - combattiamo”. Nuovo match milionario per Money? : Khabib Nurmagomedov ha lanciato il guanto di sfida a Floyd Mayweather! Il fresco Campione del Mondo dei pesi leggeri per quanto riguarda le MMA ha espresso il desiderio di fronteggiare il pugile. Il retroscena è presto detto: lo statunitense lo scorso anno sconfisse Conor McGregor in un incontro di pugilato, l’irlandese icona delle MMA è stato poi sconfitto settimana scorsa anche dal russo sull’ottagono nel suo grande ritorno alle ...

C’è stato un nuovo incendio di un deposito di rifiuti a Milano : Domenica sera, intorno alle 20.30, è iniziato un grande incendio in un deposito di rifiuti in via Chiasserini a Milano, in un’area scarsamente abitata tra i quartieri Bovisa, Bovisasca e Quarto Oggiaro. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse The post C’è stato un nuovo incendio di un deposito di rifiuti a Milano appeared first on Il Post.

C’è un nuovo preoccupante rapporto sul cambiamento climatico : Lo ha stilato e diffuso il più importante organismo scientifico che si occupi della materia, basato sulle ricerche di migliaia di scienziati: e dice che i rischi sono diventati enormi The post C’è un nuovo preoccupante rapporto sul cambiamento climatico appeared first on Il Post.

REI - Reddito di inclusione : nuovo comunicato INPS - da oggi C’è un nuovo servizio attivo : In attesa di conoscere come sarà strutturato il nuovo Reddito di cittadinanza, voluto dal Governo Conte ed in modo particolare dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, l’INPS, attraverso un comunicato ufficiale, rende nota l’introduzione di un nuovo servizio automatico riguardante la domanda del Reddito di inclusione (REI): si tratta di un servizio attraverso il quale l’utente potrà verificare rapidamente lo stato della propria ...

Cosa C’è di nuovo su Storytel a ottobre : Tra gli altri, "Limonov" letto da Claudio Santamaria, i "Sillabari" di Parise letti da Nanni Moretti e due libri dello svedese Fredrik Sjöberg, che sono particolarmente adatti a essere ascoltati The post Cosa c’è di nuovo su Storytel a ottobre appeared first on Il Post.

C’è un nuovo cult : arriva il KitKat rosa : Il KitKat rosaIl KitKat rosaIl KitKat rosaIl KitKat rosaIl KitKat rosaSnack culto, ha 80 anni di storia, ma ora anche il KitKat cambia e si veste di millenial pink. Niente coloranti, niente trucchi, la copertura è fatta con il cioccolato rosa che sta facendo da tempo impazzire Instagram, perché è bello e tutto naturale: prodotto con fave di cacao Ruby, così chiamate così perché all’origine hanno un colore tendente al rosso rubino. LEGGI ...

Carmen Di Pietro : dopo l’uomo di 11 anni più giovane C’è un nuovo amore : Carmen Di Pietro: ecco perché con Antonio è finita Il gossip è stato invaso dal nuovo amore di Carmen Di Pietro, Antonio, un uomo di ben undici anni più giovane di lei. In diretta a Pomeriggio Cinque, da Barbara d’Urso, Carmen Di Pietro rivela che lei e Antonio non si vedono già da diversi giorni, […] L'articolo Carmen Di Pietro: dopo l’uomo di 11 anni più giovane c’è un nuovo amore proviene da Gossip e Tv.

Versace - attesa per il nome del nuovo proprietario. In pole C’è Michael Kors : Versace, uno dei più importanti marchi di moda italiani, potrebbe diventare a stelle e strisce. Martedì 25 settembre – salvo dietrofront dell’ultim’ora – è atteso l’annuncio del nuovo proprietario della maison e in corsa sono rimasti solo gruppi americani. Le stime sul valore del marchio, infatti, hanno scoraggiato la francese Kering. In pole position, secondo la rivista WDD, adesso c’è Michael Kors, la maison ...

C’è Vieira dietro il “nuovo” Balotelli : niente più notti brave - alle 7 - 30 è già in campo : Mario Balotelli pronto a far faville con un atteggiamento cambiato rispetto al passato, grazie anche all’apporto di Vieira Mario Balotelli sta cambiando. Lo sta dimostrando da diversi anni, nonostante parte della stampa continui a bersagliarlo. niente più follie, prestazioni in crescita, gol ed un comportamento anche fuori dal campo eccellente. Il nuovo Balotelli deve ringraziare anche il tecnico del Nizza Vieira, centrocampista ex ...