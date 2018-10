C’è ossigeno su Marte e potrebbe sostenere forme di vita

Marte - gli scienziati : “Nell’acqua C’è ossigeno sufficiente per ospitare la vita” : A tre mesi dal clamoroso annuncio degli scienziati italiani ovvero la scoperta di un lago di acqua nel sottosuolo di Marte , arriva un’altra notizia che entusiasma la comunità scientifica: c’è ossigeno sufficiente per ospitare la vita nell’acqua salata che si trova nel sottosuolo del Pianeta Rosso, compreso il lago scoperto dal radar italiano Marsis, della sonda europea Mars Express. La ricerca del California Institute of Technology ...

