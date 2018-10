Castagne e zucche | con #AmiatAutunno prosegue il viaggio nel gusto e nella tradizione

meteoweb.eu

(Di martedì 23 ottobre 2018): conilnelche per un intero weekend porta alla scoperta delle delizie del Monte Amiata: una rassegna di appuntamenti che riunisce ben otto comuni: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglion d’Orcia, Piancastagnaio, Roccalbegna e Santa Fiora e che di borgo in borgo porta alla scoperta di prodotti tipici e tradizioni enogastronomiche. Quattro i paesi in festa nel prossimo fine settimana. Venerdì 26 sabato 27 e domenica 28 ottobre, “Castagna in Festa” ad Arcidosso dove si celebra il frutto a cui si sono legate le sorti di tante donne e uomini dell’Amiata. Una festa fatta dalla gente: sono tante le associazioni di volontariato del territorio che collaborano alla sua buona riuscita, allestendo stand con prodotti a base die birra di. Sono aperte anche le cantine ...